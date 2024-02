El Consell de Mallorca dona el sus a la campanya educativa 'Darrers Dies i Quaresma': «els darrers dies representen el batibull i l'excés abans d'entrar en l'abstinència i la penitència de la Quaresma». La Fundació Mallorca Literària ha programat activitats per a tots els públics i un total de 47 tallers en centres educatius per a divulgar el sentit de la festa més enllà de les desfilades.

«Els Darrers Dies representen la festa, el batibull, l'intercanvi de rols, l'exuberància, la sàtira, la impunitat de l'anonimat i l'excés de menjar i beure. Una catarsi col·lectiva davant l'arribada de la Quaresma, una època de penitència. La tasca divulgativa de la Fundació Mallorca Literària se centra en donar a conèixer el sentit de la festa més enllà de les desfilades, rituals col·lectius, com a balls, s'integren en la proposta didàctica, en la qual es relacionen els usos i costums d'abans amb els valors educatius actuals, com per exemple el reciclatge i la reutilització de materials a l'hora de fer les disfresses i els instruments populars, la promoció de valors com la llibertat d'expressió, etc.», han explicat.

Programa d'activitats

Les activitats que ofereix l'FML amb motiu de la campanya dels Últims Dies són:

Dimarts 06/02 – Biblioteca de Sineu: 'Darrers Dies i la Quaresma': Activitat per a nens de 7 a 12 anys

Divendres 09/02 – Biblioteca de Porreres: 'Darrers Dies i la Quaresma': Activitat per a nens de 7 a 12 anys

Dimarts 13/02 – Biblioteca de Fornalutx: 'Darrers Dies i la Quaresma': Activitat per a nens de 7 a 12 anys

Divendres 16/02 – Biblioteca de Sóller: 'Darrers Dies i la Quaresma': Activitat per a nens de 7 a 12 anys

Dimarts 20/02 – Biblioteca de sa Pobla: 'Darrers Dies i la Quaresma': Activitat per a nens de 7 a 12 anys

I més dates i espais que es poden consultar a l'agenda d'activitats de l'FML en www.mallorcaliteraria.cat.

Activitats a demanda

A més de les activitats obertes al públic, la Mallorca Literària ofereix una programació d'activitats en els centres educatius sota demanda. Enguany es realitzaran un total de 47 sessions, repartides en 21 centres, que arribaran a 1.184 alumnes. Es tracta d'uns tallers per a introduir els conceptes, rituals i elements que conformen les celebracions dels Darrers Dies i la Quaresma a través de propostes teòriques i pràctiques adaptades a cada cicle educatiu. Com a novetat, enguany es realitza un paratge lúdic especialment dissenyat per a Educació Infantil, amb la col·laboració del projecte Il·lusions Efímeres.

Sons de la festa

La Fundació Mallorca Literària continua treballant en el projecte ‘Els sons de la

festa’ amb l’objectiu de configurar l’Arxiu Oral de Mallorca amb enregistraments

de les gloses i cançons que es canten a les festes populars d’arreu de l’illa. Amb

motiu dels Darrers Dies a molts pobles de Mallorca s’hi organitzen ximbombades

i cantades. Enguany, l’equip d’enregistrament de l’FML serà a:

07/02: Cantada dels Darrers Dies a Sant Joan

09/02: Ximbombada de Son Macià

Darrers dies i Quaresma

Des del dia de Nadal al Diumenge de Pasqua hi ha un interval de gairebé 14 setmanes que el tradicionario festiu divideix en dos cicles totalment oposats. Són les set setmanes que transcorren entre Nadal i el Dimecres de Cendra i les posteriors set setmanes que conformen l'anomenada Quaresma. Les primeres pertanyen al cicle que correspon en les festes del solstici d'hivern, que comencen amb la dinàmica de les llibertats de desembre medievals i culminen en les celebracions de Carnestoltes. Passat aquest període comença l'altre, la Quaresma, a partir del Dimecres de Cendra fins al Diumenge de Rams. Dos cicles continus i alhora oposats que marquen el ritme i l'equilibri en el calendari festiu tradicional.