Nova Editorial Moll publica el joc 'Rondaulles'

Crear cadascú o cada grup una, dues, moltes noves rondalles mallorquines, és el que permet el nou joc de taula Rondaulles, creat per Antoni Caldentey, Pere Antoni Bennàssar i Mireia Oliver i publicat per Nova Editorial Moll. Es presentarà dissabte, 3 de febrer, a les dotze del migdia, a la Institució Pública Antoni Maria Alcover, a Manacor (carrer Pare Andreu Fernández, 12), en el marc d’una nova edició de la Setmana Alcover, en honor de l’aniversari d’Antoni Maria Alcover, ‘Jordi d’es Racó’, recopilador de l’Aplec de rondaies mallorquines. La presentació inclourà un taller participatiu a càrrec de Bennàssar i Caldentey, amb inscripcions a enviumanacor.com

Sis daus, amb 36 simpàtiques figures de personatges, monstres, animals, escenaris i objectes de l’Aplec, permeten inventar una infinitat de noves històries, combinant, segons l’atzar i la creativitat dels participants, els elements de les rondalles tradicionals. Cada història pot començar per un dibuix qualsevol dels sis que hagin marcat els daus, enllaçant-lo amb la resta, fins a completar la narració.

Es tracta d’un joc recomanable a partir dels sis anys. A banda de la seva funció lúdica, és una eina valuosa per a diversos col·lectius: estudiants de tots els nivells educatius que vulguin treballar l'expressió oral amb dinàmiques de petit grup; infants, joves i adults que vulguin practicar el vocabulari en català; famílies que vulguin transmetre aquest bagatge cultural fantàstic i que vulguin fomentar alhora les habilitats lingüístiques expressives; alumnes de cursos de català; i grups de conversa o de teatre improvisat, entre d’altres. Rondaulles es pot trobar a les llibreries i a la web de Nova Editorial Moll, a l’enllaç novaeditorialmoll.cat/producte/rondaulles

La web www.rondaulles.cat aporta tot un ventall de recursos, com ara fórmules d’inici, com els clàssics «Això era i no era...» o «Devers l’any tirurany...», i de final, tipus «I això és la rondalla. -Si us agrada, menjau-la-vos torrada; i si no us agrada, tirau-la dalt la teulada»; així com la descripció de cadascuna de les figures, amb les seves característiques, les rondalles en que apareixen i il·lustracions de l’edició clàssica de Moll.

Les rondalles mallorquines representen un tresor patrimonial d’excepcional vàlua, salvat i recollit per mossèn Alcover, a partir de les històries que li varen transmetre 246 narradors de 33 localitats de Mallorca. Al llarg de generacions es va fer servir com a eina d’introducció a la lectura en català i es troba en connexió amb les tradicions orals del món sencer. Nova Editorial Moll va culminar recentment l’edició comentada de l’Aplec, a càrrec dels filòlegs Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré.

Rondaulles és un projecte ideat per un equip creatiu format per tres docents en actiu del sistema educatiu de les Illes Balears: Antoni Caldentey Vicens (Vilafranca de Bonany, 1974), responsable de la conceptualització i la documentació del joc; Pere Antoni Bennàssar Albons (Felanitx, 1975), dissenyador de la web i tester entusiasta, i Mireia Oliver Dufour (Palma, 1983), il·lustradora. Tots tres conformen un equip expert en gammificació i autor d’altres projectes dirigits a estimular el coneixement del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears a les aules.

Rondaulles compta amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Mallorca.