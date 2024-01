Pere Joan Martorell publica una ressenya del poemari 'L’ombra de les hores' de Jordi Solà Coll

L'escriptor i crític literari, Pere Joan Martorell, ha publicat una nova ressenya a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat. Es tracta d'una crítica del poemari de Jordi Solà Coll 'L’ombra de les hores', editat per Proa l'any 2023.

'L’ombra de les hores' de Jordi Solà Coll va guanyar el Premi Miquel de Palol i, en paraules de Martorell, s'hi respira «una atmosfera més pausada i meditativa. Les cites que encapçalen el llibre, una de Rilke i l’altra d’Andreas-Salomé, de seguida ens aboquen a les profunditats del nostre interior».

El crític literari escriu també: «El pas de l’etapa analògica a l’època digital que tot ho predisposa i tot ho vigila talment un gran germà implacable, no acaba de ser la pedra filosofal que alguns gurus predicaven. Gairebé no tenim temps ni de pensar. Estam processant una informació i ja ens afusellen amb altres notícies. Gairebé hem perdut l’hàbit d’escriure a mà i contemplam el món i la bolla amb una agitació convulsa que no ens permet copsar la importància dels petits detalls.»