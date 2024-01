S’obre el termini de presentació de candidatures a la tercera edició dels Premis Sonor del pòdcast en català

L’editor de LA MIRA, Joan Camp, i el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, han presentat aquest dijous l’acord per a impulsar la tercera edició dels Premis Sonor, els guardons que distingeixen exclusivament produccions de pòdcast en català. El període de presentació dels treballs s'ha obert, coincidint amb la presentació de la nova edició, i es tancarà el pròxim 15 de març de 2024. Les bases ja es poden consultar al web dels Premis Sonor.

Després de tres edicions consecutives, el certamen s’ha consolidat com un referent en el món del pòdcast. Aquest acord forma part d’un conveni de col·laboració firmat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i LA MIRA. S’aposta així per premiar el talent i la creativitat del país i visibilitzar els productes que, realitzats en llengua catalana, competeixen en un mercat global. En aquesta línia, els guardons tenen l’objectiu de fomentar el patrimoni sonor en català i reconèixer la feina que es fa arreu dels Països Catalans en aquest àmbit.

Reconeixement als millors pòdcasts del 2023

Enguany es premiaran els millors pòdcasts difosos durant el 2023. En aquest sentit, podran optar a la tercera edició dels Premis Sonor els treballs produïts o coproduïts i emesos en català en el període del primer de gener al 31 de desembre del 2023.

Els podcasters es podran presentar a les sis categories de premis següents: millor pòdcast de ficció, millor pòdcast de narrativa no-ficció, millor pòdcast d’entreteniment, millor pòdcast de conversa, millor pòdcast branded content i millor pòdcast d’innovació. Un jurat format per reconeguts professionals del món de la comunicació i, en especial, de l’univers del pòdcast, n’escolliran les candidatures guanyadores. A més, hi haurà quatre premis a proposta del jurat —millor realització i disseny sonor, millor guió, millor producció i millor podcaster— i un premi de votació popular, el premi del públic, per al qual s’activaran votacions del 18 al 31 de març de 2024.

Un guardó consolidat

En la presentació dels Premis Sonor 2024 que ha tengut lloc aquest dijous al migdia, Joan Camp, editor de LA MIRA, ha remarcat que la 3a edició del guardó demostra que és «un premi molt consolidat i que té recorregut», un fet que, a més, permet que «la qualitat dels pòdcasts que es presenten cada vegada sigui més alta» perquè «són reconeguts» per part d’un jurat d’alt nivell i amb la col·laboració de la ràdio pública del país.

Camp ha posat en valor la ferma aposta que LA MIRA va fer el 2022 a l’hora de posar en marxa aquest guardó. «El temps, i el fet d’estar presentant-ne la tercera edició consecutiva, ens demostra que anàvem ben encaminats i que, sens dubte, els pòdcasts en català tenen públic i molt futur». De fet, a banda d’impulsar el premi, LA MIRA també s’ha fet un lloc en el món dels pòdcasts i n’ha produït diversos, com ara Extrema Catalunya o, ben aviat, Debriefing Garbo, els dos en col·laboració amb Catalunya Ràdio.

Per la seva banda, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha destacat la consolidació dels premis «en un moment difícil per la llengua» i la importància de la vinculació de la ràdio pública en aquest certamen: «Els Premis Sonor són una aposta més de Catalunya Ràdio, de 3Cat, per fomentar el patrimoni sonor en català i reconèixer la feina que es fa arreu dels Països Catalans en aquest àmbit, on cada vegada hi ha més qualitat».

Els premiats es donaran a conèixer durant la gala de lliurament dels premis que tendrà lloc a la primavera.