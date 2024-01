The Tyets, Mushka, Figa Flawas, Maria Hein i Miki Núñez, els més nominats als Premis Enderrock 2024 per votació popular

La gala de lliurament dels XXVI Premis Enderrock - Premis de la Música Catalana 2024 tendrà enguany dues cites per atorgar els 35 guardons elegits pel públic i la crítica, a més de sis premis especials d’Honor, Trajectòria, Joan Trayter i al millor Compositor. El dijous 14 de març a l’Auditori de Girona es lliuraran els habituals premis de música popular i, una setmana abans, el dijous 7 de març, els premis de clàssica, jazz i públic familiar. La Nit Enderrock oferirà una dotzena d’actuacions musicals d’artistes consolidats i emergents. Els presentadors repetiran respecte l’any passat: tornaran a ser els comunicadors Andreu Juanola i Alba Riera. L’acte compta amb guió de Jordi Caballé.

Per votació popular

Després de la primera volta de votacions del 10 al 21 de gener, els artistes amb més nominacions han estat el duet mataroní The Tyets en 6 categories (millor artista, disc d’urbana, a millor cançó —per «Coti x Coti» i «Olívia»—, clip i directe), seguida de la vilassarenca Irma Farelo ‘Mushka’ amb 5 nominacions (millor artista revelació, disc d’urbana, cançó («No m’estima +» amb Julieta), clip i directe).

Amb 4 nominacions als PREMIS ENDERROCK 2024 per votació popular s’han situat el duet vallenc Figa Flawas (millor artista revelació, disc de música urbana i cançó per «Mussegu»), la cantautora de Felanitx Maria Hein (millor disc de cançó d’autor, cançó per «Dama de Mallorca» i directe) i Miki Núñez (millor artista, disc en llengua no catalana i cançó per «Gelat»).

Seleccionats amb un total de 3 categories hi ha Julieta, La Ludwig Band, La Maria, Paula Valls, Stay Homas, Triquell i Zoo. I en 2 categories les nominacions han estat per Alba Careta i Henrio, Alfred García, Al·lèrgiques al Pol·len, Fades, Joan Dausà, La Cosina, Mama Dousha, Roger Padrós, Sexenni, Sílvia Pérez Cruz i Vittara.

El tancament de la primera volta de la votació popular s’ha fet amb més de 21.300 participants únics autentificats, una xifra que s'equipara a la de l’any passat. En total els lectors de la revista i el públic en general han nominat un total de 57 artistes, amb una selecció paritària (50% homes i 50% dones i grups mixtos), amb candidats d’arreu dels Països Catalans (86% de Catalunya, 7% del País Valencià i 7% de les Illes Balears) i representants d’una trentena de segells discogràfics i edicions independents.

Aquest dijous, 25 de gener, s’ha obert la segona ronda de votacions a través del web www.enderrock.cat, que s’allargarà fins a l’11 de febrer. En aquesta volta s’incorporen cinc categories més: millor disc de jazz, millor disc de clàssica, millor artista revelació de clàssica, millor artista revelació de jazz i millor disc per a públic familiar. El dimecres 14 de febrer s’anunciaran els 3 finalistes de cada categoria en una festa a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm i s’obrirà la tercera i última ronda de votació popular, que culminarà el 25 de febrer. El resultat es revelarà en directe durant la gala.

A la presentació que s’ha fet aquest dijous a Girona hi han assistit el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Jordi Camps, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.

Els Premis de la Música Catalana 2024 tendran una triple convocatòria, que enguany coincideix amb el 30è aniversari de la revista Enderrock. El 14 de febrer tindrà lloc la FESTA ENDERROCK a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm per anunciar els tres finalistes de cada categoria. Els guanyadors dels 35 guardons tant de la crítica com de la votació popular i els premis especials d’Honor i Trajectòria s’atorgaran en una doble cita, la gala dels PREMIS ENDERROCK 2024 (dijous 14 de març a l’Auditori de Girona) i, una setmana abans, a la primera edició dels PREMIS ENDERROCK – 440 DE CLÀSSICA, JAZZ I PÚBLIC FAMILIAR (dijous 7 de març al Centre Cultural La Mercè de Girona).



FESTA PREMIS ENDERROCK

14 febrer 2024 · Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona · 19 h

Per primera vegada, la 26a edició dels PREMIS ENDERROCK anunciarà els tres finalistes de les 15 categories de votació popular de pop-rock, cançó d’autor, urbanes, folk, clàssica, jazz i públic familiar amb una festa a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, el 14 de febrer. L’acte serà conduït per Georgina Arnau ‘Genna’ i Marc Bala i hi haurà quatre actuacions d’estrena de Flashy Ice Cream i la cantant Ven’nus, tots dos sabadellencs, a més de la cantant de Lloret de Mar Lau Gibert i la jove artista de Santa Coloma de Gramenet Ayryn.



XXVI PREMIS ENDERROCK – PREMIS DE LA MÚSICA CATALANA 2024

14 març 2024 · Auditori de Girona · 21 h

La trobada anual de referència de l’escena musical catalana tindrà lloc el 14 de març a l’Auditori de Girona en un acte en què es lliuraran 22 guardons (8 de la crítica i 10 de votació popular) als millors discos, cançons, clips i artistes de les categories de pop-rock, cançó d’autor, folk i músiques urbanes.

A més, es donaran quatre reconeixements especials, el PREMI ENDERROCK D’HONOR a Sisa, amb motiu dels 50 anys de la gravació del mític àlbum Qualsevol nit pot sortir el sol (Zeleste-Edigsa, 1975), el PREMI ENDERROCK A LA TRAJECTÒRIA a Pascal Comelade amb motiu de les cinc dècades des de l’enregistrament del seu primer disc, Fluence (Pole, 1975), el PREMI JOAN TRAYTER a la millor producció per a Pep Saula, i el PREMI ENDERROCK ESTRELLA.

La gala serà presentada novament pels comunicadors culturals Andreu Juanola i Alba Riera, i comptarà amb guió de Jordi Caballé. La cerimònia de la Nit dels Premis Enderrock reconeixerà els millors artistes, discos, cançons i directes de tots els estils de la música catalana i serà també un aparador de les estrenes d’artistes de cara a la nova temporada.

El cartell de la gala tindrà una dotzena d’actuacions i vol ser un altaveu dels grans èxits de la nova escena emergent amb el duet vallenc Figa Flawas, el productor i cantant vallesà Galgo Lento, el duet de Sant Andreu de Palomar Ginestà, l’estrena en solitari del cantant i compositor de Manel Guillem Gisbert, l’artista sorgida d’Eufòria Llum, el millor disc de pop-rock segons la crítica La Ludwig Band, l’autor d'una de les cançons més populars de l’any («Rikiti») Mama Dousha, el veterà Marc Parrot que repassa 30 anys de trajectòria, la cantant folk revelació valenciana La Maria, el duet inèdit entre les referents del folk i la banda valenciana del moment Marala + Zoo, el grup èpic que combina folk i humor El Pony Pisador i la banda lleidatana més popular Sexenni, a més d’altres intervencions musicals sorpresa.



I GALA PREMIS ENDERROCK - 440 DE CLÀSSICA I JAZZ

7 març 2024 · Centre Cultural La Mercè de Girona · 12 h

La primera gala dels PREMIS ENDERROCK – 440 DE CLÀSSICA I JAZZ, que tindrà lloc el dijous 7 de març al Centre Cultural La Mercè de Girona, reconeixerà els millors discos de clàssica i jazz (per votació popular i de la crítica), que enguany s’ampliaran amb millors artistes revelació i millor compositor. També es lliuraran els Premis Xesco Boix de públic familiar, segons públic i crítica, i tres guardons especials, concretats en el Premi 440 d’Honor a Antoni Ros-Marbà, el Premi 440 a la Trajectòria a Horacio Fumero i el Premi 440 a un Compositor a Joan Magrané.

L’acte programarà les actuacions del Quartet Gerhard (Premi al millor disc de clàssica segons la crítica), Alba Careta (Premi al millor disc revelació de jazz segons la crítica), la cantautora revelació lluçanesa Mar Pujol i la veu sòlida de la mallorquina Maria Jaume.



En total es lliuraran 13 premis: 5 elegits de la crítica (clàssica, jazz i públic familiar), 5 de votació popular (clàssica, jazz i públic familiar) i 3 especials atorgats per la revista 440CLÀSSICA&JAZZ (Honor, Trajectòria i Compositor). L’acte culminarà amb la desena de reconeixements a la indústria musical catalana que cada any designa el GRUP ENDERROCK.

NIRVANA JIMÉNEZ, AUTORA DEL CARTELL

El cartell de la 26a edició dels Premis Enderrock ha estat dissenyat per la il·lustradora Nirvana Jiménez (1986). Nascuda a la Garrotxa, ha crescut a l’Empordà i s’ha nodrit de la Costa Brava, de les seves ventades i les seves marees. Dibuixa i dissenya per a projectes publicitaris, editorials, corporatius, musicals o tèxtils, i intervé sobre espais públics o privats amb il·lustració mural o projectada.

És autora de la imatge d'esdeveniments com el Black Music Festival des de fa 9 anys i de més de 25 discos musicals editats com Cercles de Sopa de Cabra o De vent i ales i El cor de la Terra, de Txarango (Premi Enderrock al millor disc de pop-rock).

PREMIS ENDERROCK I 440CLÀSSICA&JAZZ DE LA CRÍTICA 2024



Millor disc

Renaldo & Clara - La boca aigua (Primavera Labels)



Millor artista

The Tyets - Èpic solete (Luup Records)



Millor disc de pop-rock

La Ludwig Band - Gràcies per venir (The Indian Runners / Ceràmiques Guzmán)



Millor disc de cançó d’autor (ex aequo)

Clara Peya - Corsé (Vida Records)

Sílvia Pérez Cruz - Toda la vida, un día (Sony Music)



Millor disc de folk

Sandra Monfort - La mona (Hidden Track Records)



Millor disc de músiques urbanes

Mushka - Tas loko mixtape (autoeditat)



Millor disc en llengua no catalana

Cala Vento - Casa linda (Montgrí)



Millor artista revelació

Triquell - Entre fluids (Halley Records)



Millor disc de clàssica

Quartet Gerhard - Ad Astra (Klarthe)



Millor disc revelació de clàssica

Carles Blanch i Marc Ros - Viola de mar (autoeditat)



Millor disc de jazz

Xavi Torres - Quarantena Songs (Dox Records)



Millor disc revelació de jazz

Alba Careta - Teia (Segell Microscopi)



VI Premi Xesco Boix al millor disc per a públic familiar

Dani Miquel - Volem (Andana Editorial)