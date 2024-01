Es presenta el llibre 'La Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca durant la Guerra Civil: la seva contribució a la defensa passiva de l’illa'

La Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre 'La Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca durant la Guerra Civil: la seva contribució a la defensa passiva de l’illa', un treball d’investigació de l'autora Maria Antònia Fernández Pizà.

A més de la investigadora, han participat en l’acte la directora general de Mobilitat del Govern, Lorena del Valle, i el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta. Arxivera i arqueòloga, Maria Antònia Fernández Pizà treballa actualment per a SFM en la gestió documental i patrimonial i ha participat en altres projectes de recerca relacionats amb la Guerra Civil.

El llibre, editat per la Direcció General de Mobilitat, tracta sobre la història del ferrocarril i la seva importància per a l’economia i els sistemes de transports de l’illa de Mallorca i se centra en el període de la Guerra Civil i la rellevància decisiva del ferrocarril, qüestió tractada amb detall i des de diversos àmbits per l’autora.

A més de fer un repàs per la història del ferrocarril a l’illa i de l’antiga Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca i d’analitzar la influència de la companyia i dels seus directius durant la Guerra Civil, també tracta qüestions tan sensibles, tal com ha explicat la investigadora, com la repressió de part dels ferroviaris o temes d’història social com la situació dels treballadors i en particular de les dones ferroviàries.

L’altra part del llibre analitza els impactes que va rebre la infraestructura ferroviària durant el desembarcament de les tropes republicanes i durant els bombardejos de l’aviació republicana. L’anàlisi més exhaustiu del llibre és sobre la contribució directa i indirecta de la principal companyia ferroviària a la defensa passiva de l’illa, segons exposa l’autora del llibre.

En aquest sentit, un dels principals atractius d’aquest llibre, ha explicat la investigadora, és el descobriment d’una sèrie de refugis antiaeris al subsol de l’antiga estació; i també posa de relleu l’ús d’infraestructures ocultes de Palma com és el túnel del tren al port com el major refugi antiaeri de la ciutat.

L’autora del llibre, arxivera i arqueòloga, ha participat en altres projectes de recerca relacionats amb la Guerra Civil i és coautora de diverses publicacions en jornades i congressos, com 'Arqueologia del conflicte. Projecte Espais de la Batalla de Mallorca' o 'Los trabajadores ferroviarios de Mallorca frente al golpe militar del 18 de julio'.