Júlia Colom triomfa al Grand Theatre de la ciutat neerlandesa de Groningen en el marc de la fira Eurosonic Noorderslag

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha estat present a la fira Eurosonic Noorderslag (ESNS), que va tenir lloc a la ciutat neerlandesa de Groningen, entre el 17 i el 20 de gener. Aquesta és la fira més important d’Europa de música pop i gèneres associats. Cada gener, ESNS mostra 350 artistes europeus emergents a més de 40.000 visitants.

El festival i la conferència atrauen a més de 4.000 professionals de la indústria musical, inclosos 400 festivals internacionals. Durant el dia, la conferència líder acull més de 150 taules de discussió, entrevistes, conferències i més que tracten temes urgents i la necessitat de canvi social a la indústria musical. A la nit, artistes europeus actuen a 40 ubicacions al cor de Groningen de dimecres a divendres, i dissabte presenta els propers artistes holandesos a la sala de concerts De Oosterpoort.

Entre els showcases més destacats hi va haver l’actuació de Júlia Colom, al Grand Theatre, al bell mig de la ciutat, en una sala absolutament plena de professionals i públic. Júlia Colom arriba a ESNS després d’actuar en festivals i fires de la rellevància de Primavera Sound, MIL Lisboa o M for Montreal. a més de showcases a BIME (Bilbao) i Reeperbahn Festival (Hamburg), de la mà de l’Institut d’Estudis Baleàrics. El seu concert va incloure cançons pròpies i també música tradicional de les illes Balears, amb una cloenda que va entusiasmar l’audiència, el Cant de la Sibil·la.

Durant aquests dies, el personal de l’IEB va reunir-se amb professionals del sector (agències de booking, festivals, supervisors musicals, A&R, artistes i agències de representació, etc), amb la intenció de promocionar l’escena musical de les Illes Balears i captar-los per assistir a Fira B!, i també va formar part per primera vegada de les activitats d’ESNS Exchange, un programa d’intercanvi d’artistes que inclou els festivals més importants del món, juntament amb les agències d’exportació. En el marc de Eurosonic també es va reunir EMEE, l’associació d’oficines d’exportació d’Europa, per tal de coordinar accions i discutir el desenvolupament de les accions dels projectes europeus en els quals l’organització es troba implicada.