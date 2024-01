L'AELC, l'OCB i el PEN Català organitzen 'Lectures per la llengua: per uns Premis Ciutat de Palma en català'

L'Obra Cultural Balear (OCB), l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i el PEN Català organitzen aquest dijous 18 de gener a Can Alcover (19.00 hores) un acte de protesta en contra de la decisió de l'Ajuntament de Palma d'incorporar el castellà a les modalitats de novel·la i poesia en els Premis Ciutat de Palma.

Aquest acte es titula 'Lectures per la llengua: per uns Premis Ciutat de Palma en català' i, tal com ha informat l'OCB, comptarà amb la participació de diversos autors guardonats amb els Premis Llorenç Villalonga i Joan Alcover.

Segons l'organització, l'acte arrancarà amb una benvinguda del president de l'AELC, Sebastià Portell i del vicepresident del PEN, Josep Manuel Vidal-Illanes. A continuació, el president de l'Obra Cultural Balear, Joan Miralles, farà un agraïment.

Els tres presidents de les tres entitats organitzadores llegiran un manifest. Durant les dues hores que durarà l'acte també hi participaran escriptors i personalitats reconegudes com: Biel Mesquida, Antoni Vidal Ferrando, Antònia Vicens (Laia Malo), Mas i Vives, Pere Perelló Nomdedéu, Miquel Cardell (Vidal-Illanes), Neus Canyelles, Joan Manresa, JM Llompart (Cèlia Riba), Pérez Pinya (M.A. Llauger), Miquel Angel Vidal, MAO (Pilar Arnau), Miquel Bezares, Joan Pons Bover, Raquel Casas (Àngels Cardona), Gabriel Janer Manila, Josep-Lluís Aguiló, Bartomeu Fiol (Pere Gomila), Melcior Comes (Marisa Cerdó), Pere Rosselló, Miquel Àngel Riera (Noèlia), Baltasar Porcel (Carles Cabrera), Miquel Horrach, Ponç Pons (Damià Rotger), Susanna Rafart (Aina Riera), Rosa Calafat.