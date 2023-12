Manacor se suma a la tradició europea d''El Messies dels Cantaires'

Un total de 220 persones participaran al concert ‘El Messies dels Cantaires’, de G.F. Händel, un concert participatiu amb tres cors i tres corals convidades que tendrà lloc el proper 23 de desembre al Convent de Manacor. El delegat de Cultura, Ferran Montero, la directora d'Ars Antiqua, Eulàlia Salbanyà, i el director d'orquestra Fernando Marina han presentat aquest dilluns l’esdeveniment.

Enguany, per primera vegada, ‘El Messies dels Cantaires’ s’interpretarà al Convent de Manacor, el 23 de desembre a les 20.30 hores. Conformen el bessó del projecte: Ars Antiqua, l’Orfeó Ramon Llull i Musicantes de Mallorca, a qui s’uniran cantaires individuals que han estat assajant durant la tardor. És un projecte comunitari i participatiu al que s’afegiran també tres cors del Llevant: la Coral de Son Servera, l’Orfeó Artanenc i la Coral de Felanitx. En total, 220 cantaires dirigits per Fernando Marina i acompanyats per l’Orquestra 1830, amb Ramon Andreu de concertino.

Els Messies participatius es duen a terme a moltes ciutats europees durant les festes de Nadal, i enguany Manacor també en serà part. «Quan plantejàvem la proposta, crèiem que Manacor ha de formar part d’aquestes ciutats», ha explicat la directora d’Ars Antiqua, Eulàlia Salbanyà, qui ha agraït a l’Ajuntament de Manacor haver apostat per la iniciativa.

Es tracta d’un projecte en què hi participen 220 persones, entre corals, individuals, instrumentistes i el director. A més, a Manacor també hi intervindran tres corals de la comarca del Llevant com a corals convidades. «La música, i més la coral, és una manera excel·lent de fomentar la unitat i la creativitat a la comunitat. És important reconèixer i valorar els esforços de les persones i les corals que hi participen ja que aquestes iniciatives musicals tenen un impacte significatiu en la vida dels cantaires i en la identitat comunitària, en aquest cas de Manacor i comarca», ha afegit Salbanyà.

Els solistes mallorquins Irene Mas, soprano; Mar Campo, contralt; Antoni Aragón, tenor i Joan Miquel Muñoz, baríton, tots ells d’extens currículum internacional, interpretaran les parts solistes. «És sense cap dubte, un esdeveniment musical i comunitari extraordinari per iniciar les festes de Nadal», ha dit Eulàlia Salbanyà.

«Des de l’Ajuntament de Manacor estam molt contents de poder acollir ‘El Messies dels Cantaires’ i una iniciativa com aquesta ens fa estar especialment orgullosos perquè Manacor no només ofereix cultura sinó que també en crea», ha assegurat el delegat de Cultura, Ferran Montero, remarcant el fet que enguany Ars Antiqua s’ha involucrat en la producció del concert.

El director, Fernando Marina, ha destacat la vessant participativa del projecte, que ha aconseguit aglutinar diferents corals, també del Llevant. «Durant els darrers 15 anys en què El Messies s’ha interpretat, ha tingut molts directors diferents, el que ha enriquit els cantaires i la interpretació d’aquesta gran obra de la història de la música. Per tant, pel que fa a la divulgació de la música i a l’enriquiment de la versatilitat dels cantaires, és una obra i una iniciativa fantàstica», ha explicat.

Les entrades poden adquirir-se a partir d’aquest dilluns, 11 de desembre, a enviumanacor.cat

'El Messies dels Cantaires'

El Messies de Händel és una obra única i universal com poques. És única per la seva singularitat en el marc de la producció musical händeliana, però també per altres raons. A diferència de la resta d’oratoris, el llibret no segueix un argument ni desenvolupa uns personatges ni unes situacions, sinó que està format per un recull de textos bíblics que, estructurats en tres parts, al·ludeixen a l’anunci de la vinguda del Messies i al naixement de Jesús; a la seva passió, mort i resurrecció, i a l’acció de gràcies per la redempció. Més que una narració, es tracta d’un conjunt de reflexions sobre la relació que, al llarg dels temps, ha mantingut l’home amb Déu. Malgrat la manca d’un fil narratiu, el tractament musical de Händel li confereix una tensió dramàtica extraordinària i digna.

'El Messies de Händel' és una obra emblemàtica i una de les més interpretades en la història de la música occidental des de la seva estrena a Dublín, l’any 1742 i una de les poques obres que, des de la seva creació, s’han interpretat any rere any de manera ininterrompuda.

És un oratori ple de contrastos, que alterna moments de gran recolliment i tendresa amb el dolor més profund o l’exaltació més joiosa i triomfal. També per al compositor, 'El Messies' era una obra singular que, d’alguna manera, considerava fruit de la inspiració divina, nascuda d’una emoció religiosa retrobada després de patir una greu malaltia. Segurament per això, mai no va voler acceptar els ingressos derivats de les seves interpretacions i, ja des de la seva estrena, va donar les recaptacions que generava a col·lectius i institucions de beneficència.