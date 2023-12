Nou joves mallorquines revisiten el cançoner popular de Mallorca amb una proposta fresca i innovadora

Pitxorines és el projecte musical format per nou joves mallorquines, professionals de la música, que donen una nova vida al cançoner popular mallorquí des d’una proposta fresca i innovadora, amb arranjaments propis que tenen tocs de la música de la qual han begut: tradicional, jazz i clàssica.

Així, combinen les seves nous veus amb instruments com les xeremies, el flabiol i tamborino, violí, violoncel, flauta travessera, flugel, contrabaix, piano i diferents elements de percussió. El projecte va començar el gener del 2023 i després de la bona rebuda que ha tengut, han decidit que a principis del 2024 gravaran el seu primer disc que consistirà en un recull de nou cançons que han arranjat i fet sonar aquest 2023.

Micromecenatge

Per a dur a terme aquest projecte han posat en marxa un mecenatge al portal enllaç ), on en menys d'una setmanaque invertiran en el seu primer disc i que editaran ambEntre les recompenses es pot adquirir el disc, marxandatge com camisetes, tasses, adhesius, un pack de llibres del, o una actuació exclusiva.