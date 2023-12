Presentació del llibre 'Les cendres a la piscina' de Laura Gost a Alcúdia

L’Obra Cultural Balear (OCB) d’Alcúdia organitza la presentació del llibre Les cendres a la piscina de Laura Gost. La presentació serà a càrrec de Toni Rodríguez.

L'esdeveniment es farà dimarts, 12 de desembre, a les 19 hores a Can Domènec.

Les cendres a la piscina, Premi Proa de Novel·la, és un relat ple de color i d’ironia sobre una família mallorquina que gira al voltant de la figura del patriarca, Sebastià, que passa de fer de pagès a enriquir-se construint hotels per als turistes. La seva vida conjugal i familiar està puntejada per tres dones de tarannà i orígens ben diferents: Catalina, Mercedes i la inesperada Leidi, que subratllen l’ascens i la caiguda del protagonista en un món que gira molt de pressa. Amb els anys, paraules com èxit, diners, feina, amor, sexe i família han pres significats que desconeixia. Darrere d’aquest fris familiar, el lector hi endevina la mirada curiosa i sovint àcida d’algú molt jove que pretén comprendre unes vides fugisseres.