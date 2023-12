Raixa acull el primer festival Lític per a celebrar l'art dels margers

Aquest divendres horabaixa ha tengut lloc a Raixa el primer festival Lític Art, amb l'objectiu de maridar l'ofici mil·lenari dels margers amb totes les manifestacions creatives, per a reivindicar la feina de la pedra seca com a element essencial del patrimoni històric de Mallorca. En el marc del festival s'ha presentat el documental 'La febre de la pedra', d'Antoni Mir Marí, amb l'ofici de marger com a protagonista.

Es tracta d'una iniciativa del Gremi de Margers, amb el suport de l'Institut d'Indústries Culturals i la col·laboració del Consell de Mallorca, Euskal Etxea Artea, l'Associació Cultural Grallalsac, l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) i els cellers José Luis Ferrer, Jaume de Puntiró i Son Vic de Superna. L'acte inaugural, presentat per l'actriu Neus Cortès, ha comptat amb la presència d'Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca.

Lític Art, festival de les arts i la pedra seca, neix amb l'objectiu de maridar l'ofici mil·lenari dels margers amb totes les manifestacions creatives: pintura, escultura, fotografia, música, cinema, literatura, per a reivindicar la feina de la pedra seca com a element essencial del patrimoni, que continua viu amb les realitzacions dels margers al nostre temps.

Mallorca reuneix dues declaracions com a Patrimoni Cultural de la Humanitat: en la categoria de paisatge cultural transformat per la mà de l'home, a la Serra de Tramuntana; així com la tècnica de la pedra en sec que els margers mantenen viva, com a depositaris d'aquest coneixement acumulat al llarg dels segles i transmès de mestres a aprenents sense tall generacional fins ara. Així, Lític Art vol reivindicar aquest patrimoni i valorar el seu impacte a la nostra societat.