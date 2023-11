El Teatre del Mar acull el Festival Rayuela 23

Del 29 de novembre al 3 de desembre, el Teatre del Mar de Palma obre les portes a Rayuela 23, Festival Encontre Teatre. El Festival Rayuela està organitzat per l'associació Encompañias amb la col·laboració del Teatre del Mar i l'Inaem.

Durant aquests cinc dies es podrà gaudir de set espectacles, tres tallers, dues trobades i un documental. Els espectacles tendran lloc a la sala principal o a la Carpa diem del Teatre del Mar. Els tallers i el documental a la Carpa diem. I les trobades al Club DM.

Dimecres 29 de novembre

Espectacle: 'Esperando a Godot' - Atalaya. A les 20.00 hores.

Dijous 30 de novembre

Taller: 'A la recerca de l'emoció primigènia'. A les 10.00 hores.

Documental: 'El abrazo del tiempo' - Atalaya. A les 17.00 hores.

Espectacle: 'Moria' - Una hora menos. A les 18.30 i a les 20.00 hores.

Divendres 1 de desembre

Taller: 'De la improvisación a la creación.' A les 10.00 hores.

Espectacle: 'La isla' - Histrión. A les 18.00 hores.

Espectacle: 'Mil Amaneceres' - Teatro del Temple. A les 20.00 hores.

Dissabte 2 de desembre

Trobada: 'Teatre i mitjans de comunicació.' A les 10.00 hores.

Trobada: 'Aliances.' A les 12.00 hores.

Espectacle: 'El moble' - Albena. A les 19.00 hores.

Espectacle: 'Mefisto for ever' - Meridional/Vaiven. A les 21.00 hores.

Diumenge 3 de desembre

Taller: 'Distribución en tiempos del cólera.' A les 10.00 hores.

Espectacle: 'El viejo y el mar' - Che y Moche. A les 18.00 hores.

Rayuela és un festival i una trobada teatral de caràcter itinerant que enguany arriba a la 3a edició. La primera va tenir lloc el setembre del 2021 al Teatro de las Esquinas de Saragossa, regentat per Teatro del Temple i Teatro Che y Moche. La segona, el desembre del 2022, es va dur a terme al Centro de Investigación TNT de Sevilla, regentat per Atalaya Teatro. I el 2023 arriba al Teatre del Mar de Palma.

Rayuela és al mateix temps festival i trobada. És un festival on es mostren produccions dels membres de l’associació En CompañíaS. I és una trobada per reflexionar sobre la creació teatral, amb fòrums de caràcter nacional i internacional, tallers de formació en camps com la dramatúrgia, l’actuació o la direcció escènica. I un espai per establir aliances, acords i sinergies sobre producció.