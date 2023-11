Dues presentacions de llibres a Palma aquest dimecres, 29 de novembre

De llibres n'hi ha tants com de dies. Sovint coincideixen dues o més presentacions de distints llibres en el mateix dia, talment com aquest dimecres, 29 de novembre, a dues llibreries de Palma.

A les 19.00 hores, a la Llibreria Quart Creixent, al carrer d'en Rubí, 5, de Palma; el pintor i novel·lista menorquí Pau Faner i Coll presenta 'La dama de Constantinoble', editat per La Campana, i ho farà acompanyat de Pilar Arnau, professora de llengua catalana, crítica literària i gestora cultural.

La dama de Constantinoble és una gran novel·la d'aventures en què no falten certes dosis de realisme màgic, la descoberta de l'amor i la més èpica de totes les lluites, aquella que ens condueix a la llibertat.

Mitja hora més tard, a les 19.30 hores, la Llibreria Embat Llibres conjuntament amb l'editorial Lleonard Muntaner Editor han organitzat la presentació de 'Quimera', un poemari que parla del desamor, escrit per Pere Joan Martorell, poeta, narrador i crític literari nascut a Lloseta. A aquest acte a la llibreria Embat Llibres, passatge particular Joan XXIII, Palma; hi intervendran a més de l'autor de l'obra, la poeta i traductora Laia Malo i l'editora Maria Muntaner.