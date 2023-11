El web de Josep Mascaró Pasarius es presentarà per primera vegada a Mallorca el 1r de desembre

El web de Josep Mascaró Pasarius es presentarà per primera vegada a Mallorca el dia 1r de desembre, a les 19 hores, a la Biblioteca de Cort de Palma.

Les filles de l’autor del Mapa General de Mallorca (1958) i del Corpus de Toponímia de Mallorca (1952-1962) desglossaran el contingut del web mascaropasarius.cat creat amb motiu del centenari del seu naixement (1923-2023) i que té per objectiu contribuir a preservar el seu llegat vital i professional. El web es va fer públic el mes d'abril passat a Menorca coincidint amb el començament dels actes de l’Any Josep Mascaró Pasarius.

El contingut que s'hi pot consultar és fruit d’una feina que ha durat 27 anys. Això no obstant, els treballs de concreció i sistematització es van intensificar durant els dos darrers anys per a poder posar a l'abast del públic i en la data prevista bona part de la documentació que la família tenia disponible en aquell moment. L’actualització del contingut del web no ha acabat, sinó que és contínua, ja que s’hi va incorporant informació i documentació gairebé diàriament.

La presentació tendrà quatre parts:

1-Passejada pel web i breu explicació de com s’ha gestat.

2-Explicació de la secció Bibliografia i reptes propers.

3-Repàs de la Cronologia i fons que la sustenten.

4-Algunes consideracions finals.

L’acte tendrà una durada d’uns 45 minuts, amb un torn de preguntes en acabar.