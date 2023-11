La il·lustradora Petra Pericàs i el dibuixant Sebastià Cabot participen a la FIL Guadalajara, la cita editorial més important d’Amèrica Llatina

Gràcies a l’acord de col·laboració que mantenen la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, Mèxic, i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) els dos autors de les Balears participen a les seccions FILustra i el saló del còmic de la fira

La FIL, que se celebra del 25 de novembre al 3 de desembre, és la cita editorial dedicada a la literatura més important d’Iberoamèrica. És una fira per a professionals a la vegada que un festival cultural obert al públic, en el qual la literatura n’és la columna vertebral, amb un programa en què participen autors de tots els continents i de diferents llengües.

Durant la seva estada, dins FILustra, la secció de la fira dedicada a la il·lustració, Petra Pericàs impartirà el taller «Ilustrando pequeñas alegrías» i participarà a la taula rodona «Conectar a través de la ilustración».

Sebastià Cabot, per la seva part, participarà al saló del còmic i la novel·la gràfica amb un taller d’storyboard per a còmic i la xerrada 'Leemos cómics', compartida amb l’historietista mexicà Bef.

Al llarg d’aquests darrers anys la col·laboració entre la FIL i l’IEB ha servit perquè una quarantena d’il·lustradors i dibuixants de còmic de les Illes Balears —com Aina Bestard, Àlex Fito, Ana Sainz 'Anapurna', Bàrbara Sansó, Bartomeu Seguí, Francesc Grimalt, Juan Lasalle 'Ata', Nívola Uyá, Violeta Lópiz, Canizales o Jorge Isaurralde 'Tatúm'— hagin pogut conèixer i participar a la fira per eixamplar i afiançar els seus contactes professionals amb editors i altres professionals d’Amèrica Llatina.

Alguns resultats de l’assistència a la FIL són els llibres il·lustrats Una noche de verano y otros cuentos, recopilació de contes d’Ambrose Bierce feta per Jorge Isaurralde ‘Tatúm’, publicada per Ediciones de la Flor, Argentina; Camino de plata, amb il·lustracions de Bàrbara Sansó, a Nostra Ediciones, Mèxic; Que amores de sons, amb il·lustracions de Nívola Uyá, publicat per Editora do Brasil; Qué se esconde en el cielo estrellado y Paisajes desconocidos del sistema solar d’Aina Bestard, publicat per Escrito con tiza, Xile; o la col·lecció «Mia y Mau» de Canizales, publicada per l’editorial Ayeaye, Colòmbia.

L’IEB compta amb una taula al saló de drets per mantenir cites amb editors internacionals interessats a publicar llibres d’autors de les Illes Balears. A més, la FIL programa una presentació pública de programes d’ajudes internacionals, en el marc de la qual la tècnica Karen Müller presentarà la línia de subvenció de l’IEB dedicada a la publicació de llibres d’autors balears per a editors internacionals.

La FIL cobreix l’allotjament i la manutenció dels autors balears durant la fira, mentre que l’IEB assumeix els vols d’anada i tornada dels participants.

Petra Pericàs

Petra Pericàs és una il·lustradora nascuda a Mallorca. Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en il·lustració a l'Escola Joso. El seu estil personal és figuratiu i realista, però amb una gran pinzellada onírica i de fantasia. Li apassiona la natura i la seva illa de naixement és una font d'inspiració per a la seva obra. Treballa tant en aquarel·la com en digital. Ha participat en diferents encàrrecs d'il·lustració naturalista, comercials, de producte, així com xerrades i tallers artístics. Actualment treballa sobretot en àlbum il·lustrat. Li encanta la llibertat que li dona per desenvolupar visualment una història i donar vida als personatges a través de les pàgines.

El seu primer àlbum va ser 'Alegria' publicat per Nanit el 2022 i escrit per Laia Figueras i Nuria Puyuelo. Està basat en la cançó homònima del grup mallorquí Antònia Font i vol celebrar la felicitat que ens aporten les petites alegries diàries.

El 2023 va publicar 'Maria Enganxa', amb text de Caterina Valriu (Disset Edició). Aquest llibre és una segona lectura d’aquest personatge de la cultura popular mallorquina i una oda a la lectura i amistat.

Sebastià Cabot

Il·lustrador i autor de còmic. Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. La seva formació i els primers anys de carrera els dedica a les arts plàstiques, participant en diverses exposicions i convocatòries d'art contemporani. L'any 2013 publica la seva primera novel·la gràfica, Gossos i clarinets, editada a Espanya per Ediciones La Cúpula, la qual va rebre una menció especial al IV Concurs de Novel·la Gràfica Fnac-Sins Entido. La seva segona novel·la gràfica, Novembre (Éditions l’Oeuf) ha estat publicada a França i traduïda al portuguès (Levoir, 2018) i al polonès (Timof Comics, 2019). A finals del 2022 va publicar la seva tercera novel·la gràfica a França, Chat noir, nuit blanche (Éditions l’Oeuf). A principis del 2024 llançarà el seu proper àlbum, Le Pilleur de cimetières (El lladre de cadàvers) a França i USA amb l'editorial Les Humanoïdes Associés, obra que va ser premiada el 2022 amb una subvenció a la Creació Literària per la Direcció General del Llibre, del Còmic i de la Lectura (Ministeri de Cultura d'Espanya). Com a il·lustrador, ha treballat per a diverses editorials i institucions realitzant contes infantils, llibres de text, portades, tires còmiques, cartells, etc. Entre elles: Grup Edelvives, Editorial Teide, Televisió de Catalunya, Editorial Empúries, Institut d’Estudis Baleàrics, Edicions Xandri, la revista Tendències del Mercat de l’Art, Editorial Difusió, etc.