El llibre 'El respecte dels drets humans a l'Estat espanyol' alerta que Espanya incompleix sistemàticament el dret internacional en matèria de drets humans

L’auditori del Palau de la Generalitat ha acollit aquest dijous la presentació del llibre El respecte dels drets humans a l’Estat espanyol. Anàlisi crítica des d’una perspectiva de dret internacional. El volum, ideat i editat per La Direcció General de Promoció i Defensa dels Drets Humans i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya, alerta de l’incompliment sistemàtic del dret internacional en matèria de drets humans per part de l’Estat espanyol. La presentació ha comptat amb una taula rodona, moderada pel periodista Iu Forn, per aprofundir en aquesta qüestió on hi ha participat l’advocat especialista en Dret Penal, Andreu Van Den Eynde, la Dra. Maria Esther Jornada Santiago, professora de Dret Internacional Públic i Dret de la Unió Europea a la Universitat de Girona i a la Universitat Autònoma de Barcelona i l’advocada penalista especialitzada en Drets Humans, moviments socials i Dret Internacional Humanitari.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i Pons, ha inaugurat l’acte assenyalant el rigor jurídic de l’obra i que aquesta «posa sobre la taula els incompliments per part de l’Estat espanyol dels seus compromisos internacionals en matèria de Drets Humans». Vilagrà ha recordat que a Catalunya es pateix «la repressió, presó i exili» a més de «persecució política i judicialització». És per això que la consellera ha exigit «voluntat política» i «fets i accions» al govern espanyol, «que impliquin transformacions reals en la vida de les persones», per tal de complir amb els principals tractats internacionals promoguts en el context de Nacions Unides, com la Declaració de Drets Humans. El llibre conclou que cal millorar la tutela dels drets humans a l’Estat espanyol i, en aquest sentit, Vilagrà ha agraït la feina perquè el llibre sigui una realitat i ha destacat que «deixa constància de la importància de tenir cura i control meticuloses en la protecció i defensa dels drets humans amb l’objectiu de garantir una societat lliure i justa». La titular de la Presidència ha conclòs que «cap estat no hauria d’estar per sobre dels Drets Humans i de la seva aplicació».

Al seu torn, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha qualificat el llibre de «document de gran valor que analitza el compliment dels mecanismes internacionals de protecció dels drets humans i que es focalitza també en el compliment de normativa de vital importància per a tota la societat com la prohibició de la tortura, la llibertat d’expressió, els drets de les dones, de les persones migrades, els drets lingüístics o el dret a l’habitatge, entre d’altres.» Verge ha recalcat que «en un context com l’actual, on els drets humans es veuen amenaçats constantment, ens cal més que mai reivindicar la seva vigència i comprometre’ns amb el seu compliment i amb tots aquells mecanismes que puguin ajudar a garantir-ne el seu compliment» i ha afegit que «les institucions tenim el deure de complir els convenis i compromisos en matèria de drets humans així com denunciar quan no es fan efectius».

La presentació d’aquest volum s'emmarca dins els actes de commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, aprovada l’any 1948. Per tal de reivindicar-ne la seva vigència i subratllar-ne la importància, s’han organitzat durant tot l’any múltiples actes a totes les vegueries i xerrades informatives, a més de la publicació d’informes i treballs específics sobre la matèria.

Una obra col·lectiva que alerta de l’incompliment sistemàtic de l’Estat espanyol

El treball recollit en el llibre El respecte dels drets humans a l’Estat espanyol. Anàlisi crítica des d’una perspectiva de dret internacional és fruit d’un contracte de col·laboració científica de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat de Catalunya amb la Universitat de Girona per al disseny, coordinació i direcció d’una obra col·lectiva a l’entorn de la vigència del Dret Internacional en matèria de Drets Humans i la seva necessària prevalença sobre l’ordenament jurídic estatal.

La doctora en Dret Maria Esther Jordana, investigadora i professora de la Universitat de Girona, ha estat la responsable de la coordinació i direcció de l’obra, amb el suport del també doctor en Dret, Alexandre Moreno Urpí, investigador i professor de la Universitat Rovira i Virgili.

En la redacció hi han participat catorze professionals del dret, entre doctors i doctorandes i docents de dret internacional públic i dret constitucional, docents de dret administratiu i advocats i advocades de la Generalitat de Catalunya.

La publicació evidencia, des del rigor acadèmic, les deficiències, mancances i incompliments de l’Estat espanyol en relació amb les obligacions jurídiques i de dret intern contingudes en els tractats i convenis internacionals en matèria de dret humans subscrits pel propi Estat d’ençà la transició democràtica.

L’obra s’estructura en tres parts. Una primera, on es posa de relleu el sistema de protecció internacional de drets humans, tant a nivell universal (Nacions Unides) com regional europeu (Consell d’Europa i UE). Una segona, amb el tractament específic dels següents drets:

El dret de reunió i de manifestació El dret a la llibertat d’expressió La prohibició de la tortura i els tractes inhumans o degradants Els drets lingüístics Els drets en l’àmbit de les migracions La prohibició de discriminació per raó de gènere La prohibició per raó de gènere o ètnica El dret a l’habitatge

L’última part és una síntesi on es conclou que l’Estat espanyol no ofereix plenes garanties de compliment de les seves obligacions internacionals en relació amb la protecció dels drets humans. El llibre ha estat editat en català, amb traduccions al castellà, anglès i francès.