Més per Menorca acusa el conseller de Cultura de prendre «decisions antimenorquines»

Més per Menorca ha reaccionat immediatament en conèixer la intenció del Consell Insular de Menorca de liquidar la Fira del Llibre en Català, fet que considera un «atac frontal i imperdonable contra el foment i la normalització de la llengua pròpia, i contra la feina que han fet les llibreries durant divuit anys seguits».

Enguany s’havia de celebrar la divuitena edició d’aquesta fira, molt arrelada i amb un públic molt fidel. Més per Menorca recorda que ni tan sols durant el mandat del Partit Popular entre 2011 i 2015 es va produir aquest atac, i que la Fira va poder continuar.

Més per Menorca acusa directament el conseller Joan Pons Torres de prendre «decisions antimenorquines, únicament des de les seves dèries ideològiques i el seu odi contra la nostra llengua, menystenint l’interès general i les lleis vigents». Tant l’Estatut com la Llei de Normalització Lingüística emplacen les institucions públiques a dur a terme accions per al foment i la normalització lingüística de la llengua catalana a les Illes Balears. A Menorca, la Fira del Llibre en Català s’ha convertit en una immillorable plataforma per aquests objectius, amb un èxit estable i reconegut.

La decisió de Pons perjudica també directament les llibreries de Menorca. «L’anunci que la nova fira s’ampliarà a nous expositors, amb la participació de comerços que no són llibreries perjudicarà directament les autèntiques llibreries, petits comerços que són, a més, agents culturals actius i imprescindibles, i que han de fer un esforç constant per mantenir-se en un entorn complicat per l’embranzida del comerç electrònic massiu», remarquen.

La Fira del Llibre en Català ha representat fins ara un moment important també des del punt de vista comercial per a les llibreries, que tenien, junt amb Sant Jordi, el mes d’abril, i la campanya de Nadal i Reis, un moment important per a la presentació i venda de novetats editorials. Per açò els darrers anys s’havia organitzat la Fira el mes d’octubre, perquè quedàs prou enfora dels altres dos grans moments de venda de llibres. Les declaracions de Pons, segons el qual no s’ha pogut fer l’octubre perquè estaven centrats en Menorca Talaiòtica, és una «lamentable excusa, ja que el departament que organitza la Fira del llibre en català és el Servei de política lingüística del Consell Insular, que no té res a veure amb l’Agència Menorca Talaiòtica».

Més per Menorca demana al Consell Insular que rectifiqui immediatament la intenció anunciada, i que continuï organitzant la Fira del Liibre en Català, «millorant, en tot cas, qualsevol aspecte que ajudi a una major difusió dels llibres i a incrementar les vendes».