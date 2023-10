La literatura catalana torna a la Fira del Llibre de Frankfurt amb la participació de més de 30 editorials

Un any més, torna la Fira del Llibre de Frankfurt (Frankfurt Buchmesse) on la literatura catalana estarà representada del 18 al 22 d’octubre amb un estand propi que, amb el lema Catalonia. Land of Books; Barcelona, City of Literature, acollirà una representació del sector editorial i institucional. L’estand s’emmarca en la línia d’accions que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya duu a terme per a impulsar la literatura catalana i la internacionalització del sector editorial.

L’estand, organitzat per Catalan Arts, la marca d’internacionalització de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i compartit amb l’Institut Ramon Llull (IRL), el Gremi d’Editors i l’Ajuntament de Barcelona ofereix una imatge conjunta del sector i proporciona als professionals un espai de negoci on desenvolupar les seves activitats a la fira amb les màximes facilitats. A més, reunirà representants del Departament de Cultura, de l’Institut Ramon Llull, de l’Ajuntament de Barcelona, del Gremi d’Editors de Catalunya, de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana i de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Pel que fa a la representació del sector, aquest 2023 assisteixen a l’estand català un total de 37 editorials que son: 9 Grup Editorial, l’Agulla Daurada, Ara Llibres, Amsterdam, Arcàdia Editorial, Barcanova Editorial, Bellaterra Edicions, Blackie Books, Club Editor, Edicions Bromera, Coco Books, Ediciones La Cúpula, Editorial Flamboyant, Editorial GG, Galaxia Gutenberg, Grup Enciclopèdia, Grup 62, Libros del Asteroide, Libros del Zorro Rojo, La Llibreta Vermella, Manifest Editorial, Ned Ediciones, Norma Editorial, Open Books, Obrador Editorial, Pagès Editors, Raig Verd Editorial, Símbol Editors, Somnins, Tibidado Edicions, Tigre de Paper, La Topera Editorial, El Transbordador, Vegueta Edicions, Vibop Edicions, Voliana Edicions i Zahorí Books.

A banda de les editorials acreditades a l’estand català, a Frankfurt també hi assistiran fins a 20 grups editorials amb estand propi, entre els quals es troben Anagrama, Editorial Casals, ECC Ediciones, Edebé Educación, Gemser Publications, Grup Planeta, Hoaki Books, Juanito Books, Lecta, Larousse Editorial, editorial minúscula, Penguin Random House, Quaderns Crema-Acantilado, RBA i Tusquets Editores entre altres. Algunes editorials catalanes també hi treballaran des de l’estand de la Federació de Gremis Editorials d’Espanya. Finalment, el 19 d’octubre està previst que 11 representants d’altres editorials catalanes visitin la Fira en un viatge organitzat pel Gremi d’Editors de Catalunya. Aquest mateix dia a l’estand, el director de l’ICEC, Edgar Garcia, el director de l’IRL, Pere Almeda i el President del Gremi d’Editors, Patrici Tixis, faran una recepció institucional a les editorials catalanes presents així com a representants estrangers.

L’Institut Ramon Llull ha concertat reunions amb editors i agents d’arreu del món per a continuar impulsant la traducció de la literatura catalana, aprofitant aquesta potent plataforma comercial, considerada la més important del sector, on es donen a conèixer les últimes novetats. Cada any es publiquen, aproximadament, més de 300 traduccions de literatura catalana (incloent la literatura infantil i juvenil). L’IRL dona suport a aquests projectes editorials internacionals mitjançant els seus programes d’ajuts a la traducció, a la promoció i a la publicació d’obres il·lustrades. També dissenya programes específics de suport als traductors literaris i als il·lustradors i fomenta la cooperació entre les editorials i agències literàries catalanes i les internacionals amb la Llull Fellowship.

La Fira del Llibre de Frankfurt és una cita imprescindible dins el calendari anual de treball dels editors i d’altres agents de la cadena de producció del llibre. Anualment, la fira congrega unes 7.000 empreses que hi donen a conèixer les seves novetats i es calcula que el 80% dels contractes anuals de drets d’autor de l’àmbit editorial a nivell internacional se signen durant aquests dies. En els darrers anys, la presència de professionals catalans s’ha anat incrementat. Cal tenir en compte que Barcelona representa més del 50% de la producció i la facturació de la indústria editorial de l’Estat espanyol.

En els darrers 21 anys, l’ICEC i l’IRL han organitzat i impulsat la presència dels nostres editors i de la nostra literatura en els principals esdeveniments literaris internacionals, entre els que destaquen la Feria del Libro de Guadalajara 2004, la Fira del Llibre de Frankfurt 2007, el Salon du Livre de Paris 2013, la Fira del Llibre de Göteborg 2014, la Fira del Llibre de Bolonya 2017, la Feria del Libro de Buenos Aires 2019 i el programa Spotlight, Books in Catalan a la Fira del Llibre de Londres l’abril del 2022.