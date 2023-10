Enderrock presenta les Jornades Musicals en el marc dels VI Premis de la Música Balear

En el marc de la gala dels VI Premis Enderrock de la Música Balear 2023, que se celebrarà el 20 d’octubre al Teatre Principal de Palma, tendran lloc les habituals Jornades Musicals per a debatre l’estat de salut de l’escena musical. Enguany les sessions seran el 18 i 19 d’octubre a Can Alcover de Palma i es dedicaran al creixement de la producció musical illenca i la seva relació amb la indústria musical i les institucions.

La primera sessió es durà a terme el dimecres 18 a les 18 h i serà una masterclass a càrrec de Joan Miquel Oliver amb el títol: ¿Com es fa una cançó? El compositor mallorquí explicarà el procés creatiu per compondre una cançó. Des d’escriure una lletra fins a posar-li melodia, passant per l’harmonia i els arranjaments, fins a arribar al resultat final de la composició. Després de l’èxit de la gira de retorn d’Antònia Font, Oliver acaba de presentar el seiu disc en solitari, Electronic Devices (Oigo Discos, 2023).

La segona sessió serà el dijous 19, amb dues taules rodones. La primera a les 18 h amb el títol de Música i mitjans: Estat de la qüestió de la música balear. Els mitjans de comunicació són vitals per garantir una escena forta i estable, i encara que les xarxes han obert un nou model de transmissió, els mitjans continuen sent la gran cadena de valors entre artistes i públic. A la taula hi haurà Maitane Moreno (IB3), Miguel Vera (Ràdio Mallorca / SER), un representant de la revista S’Altra Música, Miquel Àngel Sancho (Blau) i el grup Negre, Premi Enderrock del Concurs Pop-Rock de Palma.

A les 19 h es realitzarà la darrera taula amb el títol de Polítiques públiques de promoció de la música. El paper de les institucions és imprescindible per marcar la línia de govern i pal·liar les possibles mancances de la indústria musical. L’objectiu és debatre si els ajuts actuals són suficients, si estan ben destinats i si són efectius. El debat estarà obert a representants de l’Institut d’Estudis Baleàrics i el Consell de Mallorca, Lluís Gómez (SGAE), Àngel Pujol (Manàngelment), Toni Jaume (Mobofest) i Ignasi Simó i Juan Amaro (Promomusic).



L’assistència a les jornades del 19 d’octubre serà lliure. Per a la masterclass de Joan Miquel Oliver caldrà incriure’s en aquest formulari, perquè l’aforament és limitat.



Les Jornades Professionals dels Premis Enderrock de la Música Balear tenen el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Obra Cultural Balear.