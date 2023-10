Activitats commemoratives dels 10 anys de la mort de Toni Catany

Fa tot just deu anys, el 14 d’octubre de 2013, Toni Catany morí sobtadament a Barcelona, deixant una extensíssima obra artística, cabdal per entendre la fotografia contemporània al nostre país. Des de la Fundació Toni Catany, han preparat una sèrie d'actes per a «celebrar l’amic i compartir aquesta celebració amb la ciutadania».

Programa d’activitats

L’exposició 'Humberto Rivas – Toni Catany: Màscares del temps' és l’activitat principal de programa d’actes commemoratius dels 10 anys de la mort de Toni Catany. Els actes també inclouen dues activitats organitzades en col·laboració amb el Museu de la Música de Barcelona: l’exposició 'Xavier Carbonell – L’esmalt clivellat', que es podrà visitar del 15 al 29 d’octubre i que explora l’univers creatiu del compositor barceloní establert a Mallorca i la seva confluència amb l’obra de Catany, i un concert del Quartetto Maurice el 15 d’octubre, que interpretarà obres de Carbonell, Ligeti i Scodanibbio. A més, hi haurà jornades de portes obertes al Centre del 12 al 16 d’octubre, amb horaris especials i visites guiades obertes els dies 14, 15 i 16.

'Humberto Rivas – Toni Catany: Màscares del temps'

Del 14 d’octubre de 2023 al 7 d’abril de 2024.

L’exposició 'Humberto Rivas – Toni Catany: Màscares del temps' consta de 80 fotografies de Rivas i 30 de Catany que ens parlen del pas del temps i la memòria, sigui quin sigui l’objecte o el subjecte retratat.

La confluència que presenta i representa 'Màscares del temps' ens il·lustra sobre la importància que aquests dos artistes, Premi Nacional de Fotografia el 1997 i el 2001 respectivament, tenen en la renovació del llenguatge fotogràfic a l’estat espanyol a partir de la segona meitat de la dècada dels setanta. Però, a més, les màscares a què fa referència el títol ens parlen del que es veu i del que s’oculta; així com la mascara, empremta del que abans fou un foc, indica allò que amaga un objecte o una realitat física. El misteri és això: saber que cap superfície, que cap carnalitat ni cap presència són anodines si qui les capta té una mirada única.

Aquesta exposició no hauria estat possible sense la col·laboració activa dels responsables de l’Arxiu Humberto Rivas i sense el suport institucional i econòmic de les administracions implicades en la gestió i organització del CIFTC: el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor.

Jornades de portes obertes al CIFTC

Tot coincidint amb la darrera Fira i el Firó de Llucmajor, el Centre oferirà unes jornades de portes obertes amb horaris especials ampliats i visites guiades gratuïtes a les exposicions 'Michael Kenna, Toni Catany. Confluències' i 'Humberto Rivas – Toni Catany: Màscares del temps'.

Horari especial

dijous 12, divendres 13 i dissabte 14: de 10 a 14h i de 16 a 20h

diumenge 15: 10 a 20 h

dilluns 16: 10 a 14 h

Visites guiades obertes

dissabte 14 a les 12h i les 18h

diumenge 15 i dilluns 16 a les 12h

Reserves a mediacio@fundaciotonicatany.cat

'Xavier Carbonell – L’esmalt clivellat'. En col·laboració amb el Museu de la Música de Barcelona

Del 15 al 29 d’octubre de 2023

Aquesta mostra presenta un trajecte per l’empremta del compositor i musicòleg Xavier Carbonell i Castell (Barcelona, 1952 – Palma, 2022). Estructurat en forma de cinc retaules dissenyats per l’autor i que recullen traces del seu recorregut vital, i en diàleg amb una tria de textos i un documental, el trajecte planteja la voluntat constant de traspassar límits i fronteres des de l’escolta, la vida i l’escriptura.

«La poètica de Xavier Carbonell s’agermana plenament amb la de Toni Catany. La contemplació, amb totes les seves condicions de possibilitat, és l’alè d’una voluntat compartida d’emprar tant la música com la imatge com a centre d’atenció per a transcendir. La suspensió del temps, la idea d’objecte únic i auster, proper, senzill i aprofitat al màxim des d’una reinvenció absolutament personal dels instruments i dels mitjans de composició uneixen el convit a la mirada i a l’escolta de dos creadors excepcionals.»

Jordi Alomar, musicòleg i director del Museu de la Música de Barcelona

'Escàpola llum. Xavier Carbonell i Toni Catany', concert del Quartetto Maurice. En col·laboració amb el Museu de la Música de Barcelona i la UIB

diumenge 15 d’octubre a les 20h

Amb motiu de la inauguració de l’exposició 'Xavier Carbonell – L’esmalt clivellat', el Quartetto Maurice, fundat el 2002 a Torí i que es distingueix per una investigació constant i incansable sobre el so, ens oferirà un programa que explora les confluències entre l’obra de Catany i la de Carbonell, amb l’obra 'Colomers' (1983) del mateix Carbonell i composicions de György Ligeti i Stefano Scodanibbio. L’acte comptarà amb una presentació a càrrec de Jordi Alomar, musicòleg i director del Museu de la Música de Barcelona.

Entrada gratuïta amb reserva a ticketib.com

El Quartetto Maurice el formen: Georgia Privitera: violí; Laura Bertolino: violí; Francesco Vernero: viola; Aline Privitera: violoncel.