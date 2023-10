Teatre de la Sargantana amb 'La Faula' inaugura la Carpa diem del Teatre del Mar

Després de mesos d'adequació, aquest cap de setmana, el Teatre del Mar obre un segon espai per a alguns esdeveniments i espectacles de la seva programació, la Carpa diem, i ho fa amb 'La Faula', una ocurrent adaptació de l’obra de Guillem de Torroella, posada en escena per la companyia Teatre de la Sargantana, amb la direcció de Pere Fullana i interpretada per Rodo Gener, Salvador Oliva, i Sara Sánchez.

Una altra novetat per aquesta representació teatral es troba en l'horari de les funcions, totes elles, divendres, dissabte i diumenge, són a les 18.00 hores.

La sinopsi facilitada pel Teatre del Mar diu: «L’empresa formada pel senyor Benet i els seus dos empleats, Fulgenci i Ramoneta, reben la comanda de fer neteja en un escenari on s’ha de representar la versió teatral del poema cavalleresc La Faula, de Guillem de Torroella. A causa d’alguns problemes mecànics amb la furgoneta, arriben tard i la representació està a punt de començar. El teatre és ple de gent, però els actors han desaparegut. El senyor Benet i els seus empleats hauran de representar l’obra a partir del llibret que troben a l’escenari».

La Faula és una narració breu escrita en vers per Guillem de Torroella a finals del XIV. Narra l'aventura de Guillem, un escuder mallorquí que és raptat el matí de sant Joan per una balena i un papagai, els quals el condueixen a una illa delitosa on es troba el recer del rei Artús. Després de dialogar amb el rei i amb Morgana, l'escuder rep la comanda d'explicar als seus conciutadans tot el que ha vist i sentit durant el viatge. Escrita en occità i en francès medievals, aquesta bella obra, plena d'elements folklòrics, conté l'al·licient d'haver sigut interpretada políticament, com a crítica als fets polítics que desembocaren en el reintegrament del Regne de Mallorca a la Corona d'Aragó.