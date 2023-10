Presentació a Palma del llibre de poesia 'Com nau en mar revolta' de Bernat Joan i Marí

Aquest divendres, 13 d'octubre, a les 18:30 hores a la Casa del Llibre (Avinguda Alexandre Rosselló, 34. Palma), es farà la presentació del llibre de poesia 'Com nau en mar revolta' de Bernat Joan i Marí. La presentació la faran l'autor i el director d'Ona Mediterrània i dBalears, Tomeu Martí i Florit.

'Com nau a mar revolta' és el primer volum de poesia que publica Bernat Joan (Eivissa, 1960), malgrat que des de l'adolescència ja tenia el costum d'escriure, de tant en tant, algun poema. De fet, ja havia publicat poemes a la revista Maig (Universitat de Barcelona, 1979), o en alguna obra col·lectiva (Versos per la llengua, 2017). En aquest volum, s'hi apleguen poemes escrits al llarg de molts anys, cuinats a foc lent, i que transcendeixen la fugacitat dels versos per encàrrec, dels versets del padrí o dels acrònims que l'autor ha fet d'un bon grapat dels seus amics.

'Com nau en mar revolta' es mou entre la poesia intimista, moguda pel sentiment amorós, i la poesia social, moguda pel desig d'equitat i de justícia; entre el poema sorgit d'una espurna momentània i el que neix fruit d'una reflexió prolongada; entre el vers que s'aferra a la realitat i el que sorgeix de la més espessa calitja onírica. Lluny d'una mar plana i plàcida hi tenim una mar revolta i cantelluda. Però, com diríem col·loquialment, així és la vida.

Bernat Joan

Bernat Joan i Marí (Eivissa, 1960). Doctor en Filologia Catalana, sociolingüista. Ha exercit com a catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes a l’ensenyament mitjà i com a professor associat de la Universitat de les Illes Balears. És professor de la Universitat Catalana d’Estiu. Ha participat en diversos equips d’investigació tant a l’ICE de la Universitat de Barcelona com a l’IRIE de la Universitat de les Illes Balears.

Ha publicat nombrosos treballs d’investigació en sociolingüística (Les normalitzacions reeixides, Normalitat Lingüística i Llibertat nacional, Sociolingüística a l’abast...), en psicologia social (Arrelament socionacional i progrés acadèmic) o en anàlisi de la situació política (Balears passa pàgina, Un projecte per a Europa, Una altra Europa és possible...). És també autor de novel·les (Ball de voltors, Sota la màrfega, Assassinat a l’institut...), llibres de viatges (Viure i veure. Notes d’aeroport i de carretera, Cala Llentrisca), narracions (Sirventesos) i peces de teatre (Carn de psiquiàtric crua, La Barbie fantasma, Fàtima a Teheran, Les tribus de la tribu...).

Ha estat membre del Parlament Europeu i secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.