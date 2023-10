Arriba la VI edició dels premis Enderrock de la Música Balear amb les actuacions de Maria Hein, Reïna, Pèl de Gall, O-Erra, Negre i Amulet

Les entrades per assistir a la sisena edició dels Premis de la Música Balear - Premis Enderrock 2023, que se celebrarà el divendres 20 d’octubre al Teatre Principal de Palma, ja estan disponibles a la venda. Són entrades obertes al públic general que es poden aconseguir a través de la pàgina web del mateix teatre (https://teatreprincipal.koobin.com/index.php?action=PU_evento&Ev_id=2925), que acull per segon any consecutiu la cerimònia d’entrega d’aquests premis.

A més del lliurament dels premis atorgats per la crítica i pel públic, la gala presentarà l’actuació i l’estrena en directe de diversos artistes de les Illes Balears, alguns d’ells guardonats o finalistes de l’edició d’enguany. És el cas de Júlia Colom qui, a més d’interpretar en directe el tema 'Estròfica', recollirà el premi a Millor Disc de l’Any segons la crítica per Miramar (La Castanya, 2023).

Els dos grups que lideren les votacions populars, O-Erra i Pèl de Gall, amb quatre nominacions cadascun, també pujaran a l’escenari per interpretar els temes amb què opten al premi a Millor Cançó: 'Hater' i 'T’has colat a una festa', respectivament. Per la seva banda, Amulet farà sonar en un format acústic inèdit d’'Espontània honestedat', un dels temes inclosos a l’àlbum Petit viking (Segell Microscopi, 2023), amb què ha aconseguit el premi a Millor Disc de Cançó d’Autor.

La felanitxera Maria Hein també formarà part del cartell de la gala d’enguany i farà un medley amb les cançons 'Sa pell se torna blanca' i 'Mercuri i Mart', inclosos al seu nou disc Tot allò que no sap ningú (Hidden Track Records, 2023). I també amb un disc acabat de sortir del forn, Retirada a temps (El Jardí Amagat / Bankrobber, 2023), els manacorins Reïna estrenaran el tema 'A prop'. Finalment el grup Negre, guanyador de la darrera edició del Concurs Pop-Rock de Palma 2023, on també van rebre el Premi Enderrock al millor grup en català, tocaran 'Un himne qualsevol', completant el cartell d’actuacions de la gala.

La cerimònia d’entrega dels VI Premis de la Música Balear - Premis Enderrock 2023 comptarà enguany amb dos nous presentadors. Es tracta de la parella d’actors David Ordinas, que actualment presenta l’exitós concurs d’IB3 Televisió 'Jo en sé més que tu', i Agnès Llobet, una de les intèrprets i dramaturgues més destacades del panorama escènic de les Illes Balears.

Els guanyadors dels onze guardons atorgats pels vots del públic, que es varen rebre fins aquest passat diumenge, es donaran a conèixer durant la celebració de la gala. La primera de les dues rondes de votació popular va finalitzar amb una trentena de finalistes, amb O-Erra, Pèl de Gall, Júlia Colom i Maria Hein al capdavant com als artistes més nominats. També és lliuraran els Premis de la Crítica, escollits per una trentena de periodistes especialitzats, i s’atorgarà el Premi Enderrock d’Honor al grup Els Valldemossa; el Premi a la Trajectòria a Joan Company, fundador de la Coral de la Universitat de les Illes Balears, i, finalment, el Premi a la Personalitat per a Miquel Jaume, fundador del Grup Trui.

Noves jornades musicals

Els dies abans de la gala, també se celebraran diverses jornades musicals obertes tant al públic com als professionals del sector, que tendran lloc a Can Alcover de Palma. El dimecres 18 d’octubre s’obrirà per als músics interessats el taller de creació i composició 'Com es fa una cançó?', i l’endemà dijous 19 d’octubre, hi haurà dues taules rodones al voltant de 'L’eclosió de la música d’arrel i el lideratge femení' i 'Polítiques públiques de promoció de la música', amb la participació de representants institucionals i de la indústria musical, així com grups i artistes.

La festa anual de la música balear està organitzada pel Grup Enderrock, amb el suport del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, i amb el suport de l’Obra Cultural Balear i el patrocini d’Estrella Damm.