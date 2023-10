El PP programa noves funcions de l'obra 'Nua' a Palma malgrat haver-la cancel·lat «per motius econòmics»

El regidor de MÉS per Palma i ex-coordinador general de Cultura de l'Ajuntament, Miquel Àngel Contreras, ha denunciat aquest divendres les retallades en les programacions culturals de Ciutat, després de la presentació de la temporada 2023-2024 dels teatres municipals per part de l'equip de govern de Martínez.

Contreras ha destacat la desaparició del Festival Jazz Palma, que des de la seva recuperació el 2020 se celebrava cada mes de febrer i que «va aconseguir la participació d'entre 2.500 i 5.000 persones en les seves diferents edicions, amb un cartell que reunia els millors artistes locals, estatals i internacionals».

D'altra banda, Contreras ha volgut remarcar també la desaparició dels principals cicles dels teatres municipals com són 'Escena' (teatre per adults), el 'Tot i Molt' (el cicle de teatre infantil i juvenil), o el '100%' i 'Clàssica', aquests dos darrers com a cicles de música dels teatres.

«El PP en tres mesos s'ha carregat l'esforç dels darrers anys de dotar els teatres municipals d'una programació estable i consolida amb unes condicions de contractació dignes per al sector. Estam una vegada més davant un exemple d'aquest govern de retrocés», han alertat els ecosobiranistes.

A més, des de la formació han afegit que «la nova programació s'ha fet a dit i d'esquenes al sector i a les entitats de professionals de la cultura, sense la seva participació en els criteris de confecció de la programació i eliminant qualsevol convocatòria oberta que garanteixi la igualtat d'oportunitats de totes les companyies i grups de presentar les seves propostes».

Sobre 'Nua: radiografia d'un transtorn'

Contreras s'ha mostrar sorprès amb que s'hagin programat noves funcions de l'obra 'Nua' la tardor de 2023, quan l'excusa del Partit Popular per cancel·lar-la va ser per motius econòmics.

Festival de Música Antiga

El regidor també ha lamentat que el festival «amb més trajectòria de la nostra ciutat, que enguany arribava a la 26a edició i que sempre comptava amb un públic molt fidel, quedi reduït a la més mínima expressió i sense la presència dels músics o agrupacions musicals que treballen en aquest àmbit».