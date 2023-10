La institució Moll insta el nou Consell de Mallorca a declarar les rondalles mallorquines Bé d'Interès Cultural Immaterial

Les Rondalles mallorquines són un patrimoni viu, ben present en la identitat col·lectiva del poble de Mallorca. La Institució Francesc de Borja Moll, dipositària dels drets del Diccionari català-valencià-balear d’Antoni Maria Alcover i el mateix Moll, ha expressat la seva satisfacció, i l’enhorabona al poble i a les institucions de Menorca, per la declaració de les rondalles i les llegendes menorquines com a Bé d’Interès Cultural Immaterial. Ara, insta el nou Consell de Mallorca a atorgar a les Rondalles mallorquines la mateixa declaració com a patrimoni protegit.

La Institució Moll ja va presentar al Consell de Mallorca la sol·licitud corresponent per a la declaració com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de les Rondalles mallorquines, «un tresor lingüístic excepcional transmès de manera oral al llarg dels segles, i que Antoni Maria Alcover, sota el nom de ‘Jordi des Racó’, va recollir dels llavis de 246 narradors de 33 localitats de Mallorca, salvant-les de la desaparició».

Des de la institució recorden que l'Aplec on Antoni Maria Alcover va recollir aquestes rondalles, publicat per l’editorial Moll, «ha servit com a introducció a la lectura en català a vàries generacions de mallorquins», i aprofiten per destacar que recentment s’ha culminat la seva edició crítica a càrrec dels professors Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè.