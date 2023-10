Margalida Solivellas presenta 'Illes escapçades' a Ciutadella

La periodista i escriptora Margalida Solivellas presenta el seu nou llibre 'Illes escapçades', de l'editorial La Campana. La presentació del llibre serà aquest dissabte 7 d'octubre a les 12.30 hores, en format vermut literari, a la llibreria vaDllibres (c/ de sa Carnisseria, 24 de Ciutadella). La periodista vendrà acompanyada del representant del GOB, Miquel Camps, amb qui recordaran especialment els casos que més han impactat la societat menorquina. L'entrada és oberta i gratuïta.

Aquesta activitat forma part del cicle vaDcultura 2023 que vol reflexionar sobre temes d'actualitat a través d'accions literàries durant els caps de setmana d'octubre, novembre i desembre i compta amb el patrocini de la Fundació Baleària, la llibreria vaDllibres i el suport del Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella.

El llibre és un replec de cròniques periodístiques escrites en clau literària sobre els casos de corrupció més significatius que han esquitxat les Illes. Cada capítol narra una situació de la memòria més recent sobre la gestió política i empresarial a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, també del context social que ha acompanyat els esdeveniments i evidentment, els seus protagonistes. Una proposta en la qual l'autora reflexiona de manera irònica sobre els abusos d'explotació d'un territori que de cara en fora potser només s'ha vist com un paradís i viu una realitat molt més complexa.

Margalida Solivellas i Lladó, periodista i escriptora mallorquina, va començar la seva carrera professional al Diario de Mallorca, després col·laborà a Radio Balear. Més endavant es va sumar a l'equip de TVE, fent l'«Informatiu Balear». Al cap de sis mesos, l'any 1986, es va incorporar a la delegació de TV3 a Palma, on ha treballat com a corresponsal a les Illes Balears al llarg de 36 anys, fins que es jubilà, el setembre de 2022. Illes escapçades és el fruit de la seva trajectòria professional amb el valor afegit d'una mirada implicada, compromesa i sensible.