Toni Albà presenta nou espectacle al Teatre del Mar: 'ABDI K.O.'

Del 6 al 8 d’octubre, l'actor i director Toni Albà du al Teatre del Mar, Palma, un nou espectacle: 'ABDI K.O.'.

Un rodamón, arrossegant un carro amb totes les seves possessions, s’asseu al seu racó preferit del parc on passa les hores. Viu mig d’amagat, fugit de la justícia. Com fan molts sense sostre, parla de la seva vida passada, dels seus temors, de les seves dèries, dels records, dels triomfs o dels fracassos que ha viscut. Parla de tot això amb la gent que passa per devora ell... o que s’imagina que hi passa, ignorant-lo, invisible com és als ulls dels vianants. Ens explicarà, entre d’altres coses, que ell, fins no fa gaire, va ser un rei.

Aquest és el cinqué espectacle en què el protagonista és el conegut Rei del Polònia de TV3. En aquest, veurem un repàs sarcàstic i paròdic de la vida d'aquest peculiar personatge que ha protagonitzat la societat i la política d'Espanya durant més de quaranta anys. Les entrades es poden aconseguir aquí.