Menorca celebra el nomenament com a Patrimoni Mundial

La celebració del nomenament de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial ha congregat aquest divendres mig miler de persones al poblat talaiòtic de Son Catlar (Ciutadella), en una trobada plena d'emoció i talent menorquí. Encapçalat pel president del Consell Insular de Menorca, Dolfo Vilafranca, l'equip de govern hi ha acudit al complet. El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha estat el representant del Govern.

En la seva intervenció, Bauzà ha volgut agrair als menorquins «haver sabut conservar aquest patrimoni impressionant, que és l'orgull de tots vosaltres quan milers de visitants s'hi acosten i hi queden meravellats». Citant a l'escriptor menorquí Àngel Ruiz i Pablo, ha afegit: «La majestuositat de la Menorca Talaiòtica meravellà Ruiz i Pablo i ens meravella encara avui a nosaltres. Que aquesta declaració de la UNESCO serveixi perquè siguin molts més els qui ho facin a partir d'ara».

Per la seva banda, Vilafranca ha afirmat: «Hem tornat de Riad amb la distinció de la UNESCO perquè tenim un patrimoni valuós i únic en l'àmbit local i mundial, perquè tenim la voluntat de preservar-lo per a la posteritat, d'investigar-lo de manera permanent i de donar-lo a conèixer a tota la societat».

També han participat en l'acte els consellers Bàrbara Torrent (PSOE) i Josep Mercadal (Més per Menorca), entre d'altres autoritats. També han estat presents a l'acte els dos exconsellers de Cultura, Miquel Àngel Maria i Joan Lluís Torres, a més de l'expresident del Consell Marc Pons. La batlessa de Ciutadella, Juana Mari Pons; el batle de Maó, Héctor Pons, i Pedro Pons Huguet, batle de Ferreries, també han assistit a l'acte.

Una nit de música

De la mà de l'artista Àngels Anglada com a mestra de cerimònies, la vetllada ha començat amb un glossat a càrrec de Moisès Coll i Miquel Llufriu a la guitarra, i ha acabat amb l'actuació del baix baríton Simón Orfila i la soprano Rosalía Cid, acompanyats al piano per Alejandro Calafat. El repertori interpretat per Orfila i Cid ha comptat amb peces operístiques com 'La Calunnia', de Il Barbiere di Siviglia de Rossini, i clàssics populars com 'Sa balada d'en Lucas', d'Ortega Monasterio.