Els manacorins Reïna publiquen nou disc

El divendres 6 d'octubre veurà la llum el segon àlbum publicat per la banda manacorina Reïna, un disc que du per títol 'Retirada a temps'. El treball se centra en el derrotisme i l'esportivitat, dos conceptes que aporten un fil conductor a les deu noves cançons que composen el disc. «Les cançons recorden la sonoritat dels grups pop-rock dels anys 80 i 90», han concretat des de la banda.

Per a la realització d'aquest nou àlbum han comptat amb la producció del músic mallorquí Jorra Santiago, qui ha «potenciat i desplegat» els elements que composen les cançons del quartet de Manacor. Aquest disc arriba després d'haver guanyat el concurs musical Sona9 l'any 2020 i de la publicació del que va ser el seu primer disc, 'Arts marcials' (2021).

Pel que fa als directes, Reïna ha fet pública a les xarxes la llista de dates previstes per als propers mesos: la primera serà el quatre d'octubre, a la 'Listening party' organitzada per l'Espai Mallorca (Barcelona); la següent el divendres 6 d'octubre, al CC La Fàbrica (Cabrils); l'endemà, dissabte set d'octubre, al FLEM Festival de Magaluf (Calvià); el dissabte catorze d'octubre al Teatre de Manacor (Manacor); el dijous dos de novembre a la Sala Laut (Barcelona); el divendres tres de novembre a la FiraB! (Palma); el dijous nou de novembre a la Festa de la Ratafia (Santa Coloma de Gramanet); el dissabte devuit a La Boite (Lleida); el dissabte dos de desembre a Manacor (lloc per confirmar); el dissabte 9 de desembre a Tarragona (lloc per confirmar); el dissabte 16 de desembre a La Capsa (El Prat).