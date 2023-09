Òmnium: «Llegir plegats Estellés és una manera de defensar i protegir la llengua i la cultura catalanes a cada lloc on és censurada»

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha exigit el reconeixement del català com a llengua de «ple dret a les institucions i arreu» i ha criticat «l’anomalia cultural i democràtica» que suposa el fet que encara no sigui considerada oficial per la Unió Europea. Antich ho ha dit durant el Sopar Estellés a Barcelona, on ha reivindicat la figura del poeta de Burjassot i la defensa dels Països Catalans i la llengua catalana.

En aquest sentit, Antich també ha carregat contra «l’acció permanent dels estats espanyol i francès contra la llengua i l’actuació deliberada de la dreta extrema i l’extrema dreta des d’algunes institucions dels Països Catalans». «Llegir plegats Estellés a Barcelona és una manera de defensar i protegir la llengua i la cultura catalanes a cada lloc on és censurada», ha afegit.

Òmnium Cultural organitza el Sopar Estellés juntament amb l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i l’Espai País Valencià, amb la col·laboració de la Federació Llull i la Casa València. Aquest sopar, que uneix la gastronomia i la poesia per a recordar el poeta valencià Vicent Andrés Estellés, se celebra simultàniament a València, Castelló, Palma, Perpinyà, Brussel·les i Barcelona. Inspirat en els Burns Supper escocesos, l’esdeveniment a Barcelona va ser conduït per Anna Claramonte i amenitzat amb l’actuació musical de Mel de Romer.

A Barcelona hi han assistit, entre d’altres, la directora de l’Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe; el cap de literatura de l’Institut Ramon Llull, Joan de Sola; Elisenda Puig, vicepresidenta d’Amics de la Bressola; les escriptores Maria Llopis i Mireia Sopena i els representants de les entitats organitzadores, Sebastià Portell (president AELC), Estefania López (Espai València) i Xavier Antich (Òmnium Cultural). Al de València, els escriptors Manel Alonso, Lola Nomdedeu, Gemma Pasqual, Octavi Monsonís, Pau Alabajos, Núria Cadenes, Maria Josep Montagut, Mercè Estrela i Tona Català.

El Sopar Estellés de Palma enguany ha canviat la seva habitual ubicació a Can Alcover i s'ha fet a la Tertúlia Cafè Teatre amb un recital de poemes d'Estellés a càrrec de Miquel Àngel Adrover.