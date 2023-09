'Estimada gris' de Sílvia Soler, el llibre més venut en la Setmana del Llibre en Català de Palma

'Estimada gris', de Sílvia Soler i editat per Univers de llibre ha estat el llibre més venut en la Setmana del Llibre en Català de Palma, que ha tancat la seva edició número 34 reivindicant el llibre i la llengua com a mitjà per a la llibertat.

El Gremi de Llibreters, que organitza la proposta, ha ressaltat que durant la Setmana s'han celebrat una vintena d'activitats, que varen arrencar amb el pregó reivindicatiu de Víctor Uwagba i es varen tancar amb un concert de Xanguito.

Al llarg de cinc dies hi ha hagut activitats literàries d'escriptores i escriptors de tot els territoris de catalanoparlants, amb especial esment a la producció de les editorials mallorquines.

Entre els més venuts també destaca el nou lliurament de la saga fantàstica 'El món màgic de Lot: La reina Leilani', de Joana Maria Pastor que de nou ha participat presentant el llibre en la Setmana.

Altres títols destacats són 'Passes de Palma', de Biel Mesquida, editat per Vibop edicions o el debut literari de Carme Morell, 'Mal Pas' (Ínsula Literària).

Per part seva, entre els llibres infantils i juvenils més venuts destaquen les col·leccions 'Agus i els monstres' i 'Bitmax & Co', de Jaume Copons i Liliana Fortuny (Combel).

Han participat Abacus, Drac Màgic, Embat Llibres, Espai Caramulls, Ínsula Literària, Lila i els contes, Llibreria pròpia, Llibres Ramon Llull i Quart Creixent.