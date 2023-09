Nova Editorial Moll presentarà textos de Robert Graves per primera vegada en català

Nova Editorial Moll presentarà a la Setmana del Llibre en Català de Palma, que se celebrarà entre els pròxims 20 i 24 de setembre, a La Misericòrdia, el recull de poemes de Robert Graves El crestall rost, la majoria dels quals es publiquen català per primera vegada. Un thriller de Víctor Gayà ambientat a la Serra de Tramuntana i un inquietant relat de l’austríac Robert Schneider, no traduït fins ara a la nostra llengua, figuren també entre les novetats del segell mallorquí per a la nova temporada.

Amb El crestall rost. Poemes de muntanya, el poeta i narrador britànic que va viure i morir a Deià s’incorpora a la mítica col·lecció de poesia Balenguera, degana d’aquest gènere a les Illes. Es tracta d’un viatge emocional a través de la seva poesia, que enllaça amb la seva passió per les muntanyes i que ha traduït el professor Eduard Moyà. La presentació d’aquest volum tendrà lloc a La Misericòrdia aquest divendres, 22 de setembre, a les 17.30 hores, a càrrec de William Graves, fill del poeta; el periodista Joan Carles Palos; i el mateix traductor.

Cabres, de Víctor Gayà, és un relat que beu de la novel·la negra, per donar forma a un thriller hipnòtic i altament evocador, que s’ambienta a la Serra de Tramuntana. El seu protagonista, Claudi, aspira a trobar una veritable soledat: les cabres salvatges hi apareixen com a signes dels límits que no es poden ultrapassar al cor de la muntanya.

Qui estima no dorm és una altra inquietant novel·la, amb la qual es va donar a conèixer l’austríac Robert Schneider el 1992 i que ha estat adaptada al cinema, al ballet i a l’òpera i traduïda a 36 idiomes. Nova Editorial Moll la publica per primera vegada en català, a càrrec de Joan Estany. El seu protagonista culmina amb un insomni d’efectes letals una recerca impossible del so perfecte i l’amor incondicional.