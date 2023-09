Joana Maria Pastor Perelló publica la tercera part de la sèrie de llibres d’El món màgic de Lot: 'La reina Leilani'

El dijous 21 de setembre, a les 20.15 h, en el marc de la 34a Setmana del Llibre en Català que se celebrarà al pati de la Misericòrdia de Palma, es presentarà el llibre 'La reina Leilani', tercera part de la sèrie de llibres d’El món màgic de Lot.

Joana Maria Pastor Perelló publica la tercera part de la sèrie de llibres d’El món màgic de Lot. Després de 'Leilani i el nigromant' i 'Els dos capitans' arriba ara 'La reina Leilani'.

Pastor escriu sobre «mons fantàstics i emocions reals, sobre llum i ombra, sobre un exterior que és un reflex de l’univers interior de cadascú amb la il·lusió de créixer i conèixer-se a través d’uns personatges molt humans que en el fons senten, viuen i estimen com qualsevol de nosaltres».

Curiosa i imaginativa sense mesura, li agrada «submergir-se en les emocions humanes i dur els personatges a situacions límit, perquè és on la frontera entre la claror i la fosca es dilueix i¬ inevitablement, sorgeixen les veritats de l’ànima.

Sinopsi del tercer llibre de Lot

Després de 'Leilani i el nigromant' i 'Els dos capitans', arriba una nova entrega de la saga de fantasia a la mallorquina 'El món màgic de Lot'. Han passat quaranta anys d’ençà de l’arribada a Lot dels dos capitans i la pau s’ha instaurat al reialme. Al castell algunes coses continuen com sempre però n’Eli té molts fronts oberts. Ara bé, aquesta època tranquil·la no plau tothom. Perquè n’hi ha que volen guerra... i guerra tendran.

A La reina Leilani el món físic s’expandeix lluny de remeis perquè descobrirem coves màgiques, muntanyes amb vida pròpia i ens perdrem a la Biblioteca Invisible d’Eregon.

A més, assistirem a grans combats entre els millors mags, alguns que ja coneixem i d’altres que recordarem per sempre. Però la batalla més dura no serà amb bolles de foc sinó cap a dins. N’Eli haurà de baixar, una vegada més, als seus inferns particulars per salvar els qui estima i també per recordar qui és. La frontera entre passat i present es dilueix, i el futur és un enemic a batre...