La 'Fira de ses Rondalles' reivindica la cultura popular de Mallorca amb un programa per al públic familiar aquest dissabte a Santa Maria

L’associació cultural El Mirall, que publica la revista del mateix nom, i la Institució Francesc de Borja Moll, continuadora de la tasca d’aquest filòleg, faran reviure les Rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó amb la 'Fira de ses Rondalles', un intens programa d’activitats, adreçat preferentment al públic familiar. Es durà a terme dissabte 16 de setembre, al llarg de tota la jornada, a diferents escenaris de Santa Maria del Camí, amb el suport dels ajuntaments de Santa Maria i de Manacor i del Consell de Mallorca.

Antoni Mir, de la Institució Moll, ha destacat avui que «Santa Maria és terra de llegendes i rondalles», en presentar als mitjans de comunicació aquesta iniciativa.

Paula Asegurado, regidora de Promoció Cultural i Econòmica de Manacor, ha ressaltat el vincle de mossèn Alcover amb el seu municipi, que aporta a aquesta celebració dues grans escultures de sengles rondalles, 'En Joanet de sa gerra' i 'La flor romanial', de l’artista manacorí Antoni Galmés.

El batle de Santa Maria, Nicolau Canyelles, ha assegurat que «les rondalles donen molt de joc i les hem de conservar per a que les generacions futures en gaudeixin com ho hem fet nosaltres».

'La Fira de ses Rondalles' es planteja com una iniciativa intergeneracional, perquè s’adreça a persones de totes les edats; intercultural, perquè pretén acostar-se a col·lectius de diverses cultures i procedències, residents a Mallorca; i interdisciplinària, perquè reuneix manifestacions de tota mena: contacontes, música i ball, gegants i capgrossos, tallers, gastronomia i paradetes i passejades.

Aquest intens programa és continuació del projecte ‘Rondalla encadenada’, que es va dur a terme el 2022, amb l’objectiu de retre homenatge als 246 narradors, de diferents localitats mallorquines, que varen transmetre les rondalles a Antoni Maria Alcover, ‘Jordi des Racó’, i així les varen salvar de la desaparició. Les rondalles, de les quals s’ha culminat recentment la seva edició comentada, a càrrec de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré i publicada per Nova Editorial Moll, representen una tradició genuïnament mallorquina, però que al mateix temps connecta amb les cultures i mitologies de tot el món. La Institució Moll ha sol·licitat la seva declaració com a patrimoni cultural immaterial de Mallorca.

L’objectiu de l’associació El Mirall i la Institució Moll, amb la Fira de ses Rondalles, consisteix en fomentar el coneixement de les nostres tradicions orals i la seva pervivència, en particular entre els sectors més desconeixedores d’elles. Així com fomentar la lectura en català, començant per aquestes històries que han servit a generacions de mallorquins per introduir-se en aquesta.

Programa

10.00h, Ses Cases des Mestres - Plaça de la Vila: Passacarrers des de Ses cases des Mestres cap a la Plaça de la Vila de la colla de gegants de Santa Maria, plantada a la Plaça de la Vila.

10.30-11.00h, Plaça de la Vila: Pregó (Mateu Morro) i sus! de la Fira

11.00-13.00h, Carrers del poble: Itinerari guiat 'Llegendes i rondalles de Santa Maria del Camí', a càrrec de Mateu Morro. Punt de trobada: Plaça de la Vila.

11.00-11.40h, Pati de Ca S'Apotecari: Conta rondalles Geganter a càrrec de la Colla de gegants de Santa Maria

11.30-12.30h, Plaça de la Vila: 'Rapeja una Rondalla', taller familiar amb la Fada Despistada

12.30-13.30h, Biblioteca Cas Metge Rei: Lectura de rondalles

14.00h, Plaça de la Vila - Ses Cases des Mestres: tornada dels gegants cap a Ses Cases des Mestres

17.30-18.30h, Plaça de la Vila: "En Joanet de Sa Gerra" a càrrec de Teatrix

18.30-19.30h: Plaça de la Vila: Conta rondalles 'La Flor Romanial musicada', a càrrec de Pep Toni Ferrer

19.45 - 20.15h, Plaça de la Vila: actuació dels dimonis de Factoria de Por

21.00-22.30h, Plaça de la Vila: Actuació de Rissaga i ballada popular.

Paradetes

Paradeta de la Colla de gegants. Venda dels contes 'Na Maria de Coanegra' i 'En Soler el Bandejat.

Paradeta de l'Associació Joves per la Cultura. Venda de menjar de rondalla: coca de trempó i coca d'albercoc.

Paradeta de llibres a càrrec de llibreria S'Estany de Santa Maria

Paradeta de 'Vins de rondalla' amb tast a càrrec de Mallorcària.