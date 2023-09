Joan Mas 'Collet' presenta 'Un pagès al Parlament' a Palma i a Campos

Joan Mas 'Collet' presenta aquesta setmana el seu llibre, Un pagès al Parlament (Edicions Documenta Balear) a Palma i a Campos. Dijous, 14 de setembre, a les 19.30 h, l'acte serà a Can Alcover (c. de Sant Alonso, 24, Palma) i serà presentat per David Gilabert i Antoni Trobat.

A l'endemà, divendres, 'Collet' presentarà el llibre a Campos, organitzat per l'Obra Cultural Balear, i hi intervendrà la regidora de MÉS per Campos, Anabel Riveras. Serà a les 19 h al local de l'OCB (Carrer de Bisbe Tallades, 6, Campos).

A Un pagès al Parlament trobam articles, intervencions parla­mentàries i reflexions basades en l’experiència de quatre anys al Parlament de les Illes Balears d’un home de camp, d’un parla­mentari que ha defensat les veus de la pagesia, el pacifisme, el repu­blicanisme i l’independentisme des de l’esquerra, tot abordant qüestions sovint ignorades en els grans debats polítics. Aquesta publicació és una manera de compartir aquesta visió del món amb tothom qui la vulgui llegir.

Joan Josep Mas Tugores 'Collet' (Montuïri, 1974) és pagès de professió. Viu a Algaida des del 2000 amb Catalina Capellà, amb qui ha tengut dos fills. Va cursar estudis d’agricultura a l’IFP Joan Taix de sa Pobla. Ha fet feina de cambrer, ha impartit cursos de formació ocu­pacional en Projecte Home Balears, en la cooperativa agrària de Montuïri i en la Unió de Pagesos, ha fet de pagès en l’explotació familiar i ha estat diputat al Parlament. Va començar a militar a Joves d’Esquerra Nacionalista-PSM als quinze anys. L’any 1992, amb un grup de joves pagesos, va fundar la Unió de Pagesos Joves. El 1997 es va declarar insubmís i el 1999 va ser jutjat i absolt. Entre el 2000 i el 2003 va ser coordinador de la Unió de Pagesos de Mallorca. Entre 2019 i 2023 ha estat diputat al Parlament. Actualment és regidor a l’oposició de l’Ajuntament d’Algaida.