KamBrass Quintet presentà 'Bach to Origins' al Castell de Bellver

Dimecres passat, a les 20.00 hores, en el marc incomparable del patí del Castell de Bellver, i amb una temperatura superior als trenta graus, va tenir lloc el concert de KamBrass Quintet, organitzat per l'Associació Cultural Kerzo, i amb el patrocini de l'Ajuntament de Palma. Feia dos anys de l'anterior actuació d'aquest quintet, realitzada també al Castell de Bellver.

KamBrass, és un quintet de vent metall nascut l’any 2017 a Barcelona. És una de les agrupacions amb més projecció del panorama musical actual. El formen Guillem Cardona Zaera i Joan Pàmies Magrané, trompetes; la felanitxera Maria Servera Monserrat, trompa; Xavier Gil Batet, trombó; i Oriol Reverter Curto, tuba. Tots cinc molt agraïts d'estar a Mallorca, que consideren com a casa seva, ja que hi ha una mallorquina entre els integrants del quintet. Oferiren un idíl·lic concert en un màgic escenari, com és el Castell de Bellver.

La curiositat i la passió per la música de cambra són els incentius que comparteixen els cinc joves amics per crear aquest projecte. L’interès per a l’estrena d’obres inèdites, la música original per a la formació i els arranjaments idiomàtics estableixen la versatilitat com a segell identitari, representada a través del repertori a cada concert. Sempre amb la musicalitat com a eix vertebral.

Orígens i Bach, són els dos grans temes que donen forma a la proposta musical que presenta KamBrass Quintet a 'Bach to Origins'. Una primera part centrada en els inicis del quintet de metalls, amb música original per a la formació i un dels primers arranjaments propis, el Preludi en do# menor del pianista i compositor S. Rachmaninoff. Dos Bachs prenen el relleu del concert: el conegut J.S. Bach amb el Preludi i fuga en mi menor original per a orgue, i el trompista americà Jan Bach amb l'obra original Rounds and Dances, formada per cinc moviments de diferents estils. Dues parts introduïdes per obres breus a manera d'obertura de compositors com a W. Lutoslawski i E. Granados.