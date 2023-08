Joan Mas, 'Collet', presenta el seu nou llibre a Montuïri

Més d’un centenar de persones van assistir aquest dijous a la presentació del nou llibre de Joan Josep Mas, 'Collet', ‘Un pagès al Parlament’. L’acte va tenir lloc a Montuïri, damunt els graons de devora l’Església, i va comptar amb la intervenció de Joan Verger, exbatle de Montuïri, Pere Sampol, exparlamentari i prologuista del llibre, i el mateix autor, Joan Mas.

Joan Verger va remarcar la importància de la figura de Collet, tant a Montuïri com al Parlament de les Illes Balears, i va recordar algunes de les seves fites clau durant els darrers anys al Parlament. Pere Sampol, al seu torn, va repassar breument alguns dels reptes als quals s’enfronta actualment l’esquerra sobiranista mallorquina i va parlar sobre l'amenaça que suposen l'extrema dreta i la desinformació arreu del món.

Joan Mas, exdiputat i ara regidor de Més per Algaida a l’Ajuntament, va ser el darrer a parlar. És l’autor del llibre editat per Documenta Balear (14 €), que recull articles, intervencions parlamentàries i reflexions basades en la seva experiència al Parlament de les Illes Balears al llarg dels darrers quatre anys (2019-2023). L’autor es va definir com un home de camp, com un pagès infiltrat al món de la política (cosa de la qual Verger va discrepar «El llibre s’hauria de dir un polític al camp!», va dir). L’acte va concloure amb un torn obert de preguntes, i l’autor va signar el llibre als assistents.

Durant la presentació, Verger, Sampol i Mas van coincidir en la importància de la presència d’un diputat ecosobiranista al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, i no van faltar les felicitacions i els missatges de força al diputat.