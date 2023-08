Palma celebra el Dia de la Joventut amb un «concert secret» al casal de Can Alonso

La celebració de Palmajove del Dia de la Joventut aquest divendres al casal de barri de Can Alonso. El concert, organitzat per l'Ajuntament de Palma, va comptar amb les actuacions secretes de 3 artistes d'estils diferents.

El concert va ser molt ben acollit pel jovent i poques hores abans d'anunciar-se i activar-se a la plataforma de Sofar Mallorca per treure l'entrada, aquestes es varen exhaurir. El concert va ser en acústic i amb places limitades. Només les 50 persones que aconseguiren l'entrada reberen de manera electrònica, 36 hores abans, l'horari d'obertura de portes i la ubicació i lloc del concert.

Els assistents varen poder gaudir de la música amb les actuacions dels artistes Joan Cabot, Elvira Clarck i Andrew B Flat Vega, que, segons han informat l'Ajuntament de Palma, «en tot moment es varen mantenir en secret i no es varen desvetllar fins al mateix moment de l'actuació».

Des de l'obertura de portes, fins al començament de l'actuació, i en el temps de descans entre grups; els joves també podien aprofitar per apropar-se a un punt informatiu de Palmajove amb targetes, xapes, ferratines, obsequis de marxandatge i conèixer què és, on està, què els pot oferir i els temes sobre els quals informa i assessora: formació, treball, habitatge, temes legals, salut i sexualitat, etc.; i també els altres 2 serveis de l'Àrea de Joventut de Cort: Espais Joves i Dinamo.