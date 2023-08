'El Pedrolo de fa 75 anys, un escriptor modern ja castigat per la censura', analitzat per Sebastià Bennàsar

L'escriptor i crític literari, Sebastià Bennàsar, publica a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, un article d'anàlisi de l'obra primerenca de Manuel de Pedrolo, marcada, sempre, per l'ombra de la censura franquista.

En l'article titulat 'El Pedrolo de fa 75 anys, un escriptor modern ja castigat per la censura', Bennàsar explica que «Manuel de Pedrolo (1918-1990) no va tenir gens fàcil poder dedicar-se a la literatura i és l’escriptor en català amb qui més es va acarnissar la censura, dificultant la publicació de les seves obres o retardant la seva sortida en molts anys. Això fa que en alguns casos es pugui tenir la sensació que Pedrolo no es tan modern com s’ha dit. Però si mirem la data de creació dels seus llibres ens adonem que Pedrolo és, un dels autors més interessants i innovadors de la literatura catalana, plenament al dia dels grans corrents literaris imperants tant als Estats Units com, sobretot, a Europa i especialment a França».

Bennàsar recorda que es compleixen 75 anys de la publicació ara fa d'El premi literari i més coses, un llibre de contes escrit entre 1938 i 1951.