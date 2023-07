La solidaritat amb Valtònyc omple les projeccions de 'No callarem, un film per la llibertat' a sa Pobla i Palma

Aquest divendres a sa Pobla i dissabte a Palma s'han fet dues projeccions del documental 'No callarem, un film per la llibertat', organitzades per l'OCB de sa Pobla i Ona Mediterrània.

En els dos actes hi han intervengut les germanes de Josep Miquel Arenas i la directora del documental, Clàudia Arribas. En l'acte de Palma, va intervenir Josep Miquel Arenas, a través de vídeo, que va explicar que 'No callarem, un film per la llibertat' és «una gran victòria d'Elgio, Pablo Hasél i jo mateix, perquè l'objectiu de l'Estat espanyol era fer-nos callar i hem demostrat que, cadascú amb els mitjans que ha pogut, ens hem continuat expressant».

El documental està centrat en la història de tres joves músics rostres de l’actual persecució de la llibertat d’expressió a la música a l’Estat espanyol.

La pel·lícula, que oscil·la entre el documental musical i el social i de denúncia, aborda les experiències que han portat Elgio, Pablo Hasél i Valtònyc a convertir-se en represaliats polítics així com en les conseqüències que té la repressió a les seves vides, ja sigui per la inhabilitació, l’exili o la presó.

'No callarem, un film per la llibertat' és una producció de BRUNA i No Callarem, amb el suport de Carne Cruda i la col·laboració de Verkami.