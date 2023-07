Inicien una campanya de micromecenatge per demostrar «el valor i el vigor» de la literatura catalana

El gremi de Llibreters de Vell inicia una campanya de micromecenatge per omplir el Passeig de Gràcia de Barcelona de literatura en català.

Aprofitant la 72a Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern que se celebrarà entre el 8 i el 25 de setembre de 2023, el gremi vol impulsar una gran exposició per demostrar «el valor i vigor de la nostra literatura», segons ha explicat Marçal Font, el seu president.

Des de l'organització de la iniciativa han exposat la necessitat de reivindicar la potència i esplendor de la literatura catalana i de posar a l’abast dels lectors textos cabdals d'arreu del país, «en uns moments en què la cultura catalana, la llengua i la seva literatura estan rebent nombrosos atacs».

L'exposició s'anomenarà Vita Libris, i demanen «la implicació de tothom per arribar a bon port». Hi ha dues maneres de fer-ho possible: els particulars poden col·laborar directament a través d’aquesta plataforma de micromecenatge, i mentre que les empreses, institucions i entitats poden fer-ho directament posant-se en contacte amb el director de Vila del Llibre, Enric Bono.

El comissari de l’exposició és l’escriptor mallorquí Sebastià Bennasar. Els títols proposats per al micromecentge són:

- La neu adversa. Antoni Morell (Andorra)

- Passos estrets per terres altes. Jordi Pere Cerdà (Catalunya Nord)

- Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà. Maria Antònia Oliver (Mallorca)

- La dona forta. Maria Beneyto (València)

- El jaqué de la democràcia. Maria Aurèlia Capmany (Catalunya)

- Vacances pagades. Pere Quart (Catalunya)

- El futurisme. Gabriel Alomar (Mallorca)

- Tots els noms de la pena. Maria Josep Escrivà (València)

- Bernat i els bandolers. Josep Vallverdú (Catalunya)

- Unitats de xoc. Pere Calders (Catalunya)