[VÍDEO] S'estrena el videoclip dels guanyadors del concurs Cançó Nit de Sant Joan: 'Deixa anar' d'Endèmics

'Deixa anar', del grup Endèmics, va ser la guanyadora del concurs Cançó Nit de Sant Joan 2023, convocat per l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) i aquest dilluns han estrenat el videoclip del tema.

Endèmics es tracta d'un grup eivissenc de música format per Josep Cardona (guitarra), Rafel Serra (bateria), Salva Sanchís (baix) i Cristina Marí (vocalista i guitarra). Des del gener de 2022, treballen de cor per a fer cançons de nova creació en català que connectin, mitjançant llenguatges com el rock i la nostra pròpia cultura canviant, amb el públic que ens envolta.

La primera edició d’aquest concurs es va celebrar el 2020 davant la impossibilitat de celebrar la Festa presencialment per la pandèmia. En vista de l’èxit de participació i de qualitat del concurs, tot i poder tornar a celebrar la Nit de Sant Joan tal com s’ha fet des de 1971, la Comissió Executiva de l’IEE va decidir mantenir i ampliar el concurs de cançó, del que enguany se n’ha celebrat la IV edició.