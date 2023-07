Cantates de Bach i conferència prèvia de Josep Lluís Pol a la Porciúncula

Dissabte, dia 8 de juliol, a les 20.30 h, tendrà lloc a l’església de la Porciúncula (s’Arenal-Palma), el concert per a oboè i violí BWV 1060R i les cantates BWV 4 i 147.

L’acte constarà de dues parts:

(I) DE PITÀGORES A BACH: UNA QÜESTIÓ D’ESCALA

Conferència prèvia al concert a càrrec de Josep Lluís Pol, professor i divulgador, a les 19.30 h. Josep Lluís Pol ens comenta que parlarà una mica d’acústica, d’afinacions i d’escales. A més a més, intentarà respondre algunes preguntes bàsiques com per què captam les dissonàncies, per què afinam com ho feim, per què les armadures tonals van com van, etc

(II) CONCERT

Margarita Rodríguez, soprano; Marisa Roca, mezzosoprano; Antoni Aragón, tenor; Elías Arranz, baríton; Juan Rodríguez, oboè solista; Ricardo Duato, violí solista i concertino; Art Vocal Ensemble, cor; Art Vocal Ensemble, orquestra de cambra; Llorenç Gelabert Gual, direcció musical.

ENTRADES A: https://ticketib.com/ca/organizers/art-vocal-ensemble