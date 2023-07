Maria Barceló i Miquela Torrens, fundadores de la llibreria Lluna, es jubilen i passen el relleu als germans Lluc i Maria Cuennet

El passat dia 30 de juny, a les 19 hores, tengué lloc a la llibreria Lluna de Palma una festa de jubilació d’allò més emotiva i especial, perquè Maria Barceló i Miquela Torrens cediren el testimoni als germans Lluc i Maria Cuennet.

Maria Barceló i Miquela Torrens manifestaren que 35 anys és tota una vida: lluita constant, perseverança i confiança plena l'una amb l'altra per arribar al dia d'ahir. Els clients, els comercials, les distribuïdores i editorials, els transportistes, els amics incondicionals, els fills i les persones estimades han estat el suport imprescindible per arribar al dia d'ahir. No és un punt i final per a Lluna, és un punt i seguit amb nova gent, jove i preparada, que continuarà omplint la barriada de llibres i paraules.

Durant la vetlada poètico-festiva es contaren moltes anècdotes sobre la història de la llibreria, des dels locals que han ocupat, sempre al carrer del General Riera, fins als records de les persones que hi han passat, ja fossin clients habituals o d’altres que, a més de ser-ho, han participat de manera activa a les presentacions de llibres, tertúlies, xerrades, etc. Un per un els poetes passaren a llegir qualque poema seu o d’altri, però també qualsevol persona pogué sortir a explicar la relació amb la llibreria, les tertúlies o els cursos d’escriptura.

La història de les tertúlies és una mostra de compromís amb la cultura i la llengua pròpia d’aquesta terra, on sempre s’han prioritzat els autors que escriuen en català o les traduccions al català d’obres de qualsevol literatura del món.

La tertúlia literària neix entre un grup de persones amants de la poesia. L’any 2005, constituïts ja en l’escamot de poesia Fartdart, la programaren mensualment i començaren al Cafè Teatre. Més tard, les feren a Literanta, Can Alcover, etc. I enguany fa 15 anys que les encetaren a la llibreria Lluna i allà han continuat amb el parèntesi de la Covid-19 al Casal Balaguer.

L’any 2013 per iniciativa de Toni Fuster (encara no era habitual) començaren a celebrar el Dia Mundial de la Poesia el 21 de març (instituït per la UNESCO el 1999, és un reconeixement al paper de la poesia com a mitjà per satisfer les necessitats estètiques del món actual).

No cal dir que la llibreria ha esdevengut un lloc ideal per compartir paraules, emocions i significats. Hi han intervengut, virtualment i presencialment, força poetes, diversitat d’estils i temàtiques i sempre amb la bona acollida de Maria, Miquela i Magdalena.

Els autors que han participat a les tertúlies o a les presentacions de la llibreria Lluna és d’allò més rica i variada. Aquí la teniu ordenada alfabèticament:

A: Nora Albert, Patrícia Álvarez, Sebastià Alzamora, Josep Lluís Aguiló i Miren Agur Meabe.

B: Miquel Bezares, Joan Josep Barceló, Marta Barceló, Maite Brazales i Margarita Ballester.

C: Josep A. Calvo, Lluís Calvo Guardiola, Antonina Canyelles, Jaume Caldentey, Àngels Cardona, Joan Antoni Cerrato, Joan Cabalgante, Antoni Clapés, Antoni Canu, Miquel Cardell, Hilari de Cara, Maria Cabrera i Mireia Calafell.

D: Nicolau Dolç i Joan Duran i Ferrer.

F: Maria Teresa Ferrer, Aina Ferrer, Biel Florit i Manel Forcano.

G: Pere Gomila, Anna Gual, Maria Magdalena Gelabert i Gemma Gorga

J: Glòria Julià

K: Kaisa

LL: Miquel Àngel Lladó, Miquel Àngel Llauger, Maria Rosa Llabrés i Agnès Llobet.

M: Lluís Maicas, Maria Antònia Massanet, Pere Joan Martorell, Biel Mesquida, Laia Martínez López, Miquel Mestre, Dolors Miquel i Joan Tomàs Martínez Grimalt.

N: Pep Noguerol, Cecília Navarro, Miquel Nadal i Bernat Nadal.

O: Jaume Oliver.

P: Llucia Pallicer, Josep Pizà, Lucia Pietrelli, Sebastià Perelló, Vinyet Panyella, Pons Ponç, Berta Piñan i Joan Pomar.

R: Aina Riera, Carles Rebassa i Damià Rotger.

S: Lluís Servera, Maria Victòria Secall, Alex Susanna i Lluís Solà.

T: Àngel Terron.

U: Kirmen Uribe.

V: Pau Vadell, Antònia Vicens, Antoni Vidal Ferrando i Blanca Llum Vidal.

Z: Salem Zenia.

Evidentment, no podem deixar de banda les tertúlies dedicades als autors immortals:

Ramon Llull, Ausiàs March, Anna Akhmàtova, Marina Tsvetàieva, Dant, Milton, Safo de Lesbos, Maragall, Vinyoli, Josep Maria Llompart, Blai Bonet, Damià Huguet, Palau i Fabre, Miquel Àngel Riera, Andreu Vidal, Miquel Martí i Pol, Cèlia Vinyes, Clementina Arderiu, Vicent Andrés Estellés, Joan Margarit, Màrius Sampere, Miquel Bauçà, Jaume Pomar, Montserrat Abelló, Felícia Fuster o Maria-Mercè Marçal.

Totes aquestes veus han sonat qualque pic a Lluna i tothom que assistí al comiat de dia 30 de juny o que no hi pogué anar, però que envià un poema perquè qualcú el llegís, participà de manera activa en aquesta gran festa de la paraula i de la llengua catalana.

De tota manera, l’aventura continua amb Maria i Lluc Cuennet, que segur que empenyeran amb força i noves idees.

POETES AMICS

Com un torrent que no serà mai riu

no arribarem a mar, potser.

Vessarem l’aigua per les lleres,

al ventre dels peixos,

a la veta amagada,

intocable.

Cos de paraula.

(Maria Victòria Secall)

Som Cos de Paraula, amics tertulians.