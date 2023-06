Éncar Reig presenta la seva novel·la 'Aurèlia oculta' arreu del País Valencià

L'escriptora valenciana Éncar Reig Oltra converteix una pensió del barri de Russafa en un espai màgic, a on qualsevol cosa és possible, a la seva primera novel·la, 'Aurèlia oculta', publicada pel segell mallorquí Nova Editorial Moll. La novel·la ha estat presentada a la Fira del Llibre de València, a la qual fou el llibre més venut en valencià a la caseta de Bibliocafé; així com a la Biblioteca Pública Municipal de Cocentaina. El pròxim dijous 22, a les 19 hores, es donarà a conèixer a Detroit Llibres, carrer Oliver 5, a Alcoi, en un acte al qual Éncar Reig serà acompanyada per l'escriptor Jordi Tormo.

A la pensió Victòria, a la narració de Reig, es troben una fugitiva enigmàtica, una ballarina que vol transformar-se en ocell, un dentista i el seu gos, un marionetista, una xiqueta que toca el tambor a les cinc de la matinada, un fotògraf al qual li compareixen coses estranyes quan revetlla els negatius, el fantasma d'un fuster, un policia rus que sap de narrativa noruega i els gats Manolo i Nekane. A les seves pàgines hi trobarem una casa que parla, una habitació a la qual està prohibit d'accedir-ne, el contingut sospitós d'una sopa, una rentadora posseïda, les cartes del tarot, la música de PJ Harvey, Amy Winehouse i Los Planetas, les idees de Marguerite Duras sobre literatura, la Capella Sixtina, l'acord de Turquia amb la Unió Europea, una paella verda o les dubtoses fronteres entre el passat, el present i el futur.

A 'Aurèlia oculta', la realitat quotidiana s'entremescla amb mites, símbols i ficció. És entre la foscor dels passadissos, la claror onírica de les estances i l'insòlit mosaic humà que es desplega davant dels seus ulls, on Aurèlia haurà de cercar la llibertat que anhela. I Vita, aquesta nena estranyament misteriosa, sembla una peça clau en el seu destí. Les seves pàgines, plenes de referències musicals i literàries així com vivències autobiogràfiques, es construeixen sobre diferents veus narratives, aconsegueix dissoldre els fantasmes del passat i els del present.

Éncar Reig Oltra (Cocentaina, 1977) és llicenciada en Psicologia i Filosofia, professora de valencià i castellà i escriptora. El 1997 va obtenir el primer premi Sara Llorens (Pineda del Mar) amb el relat 'El viatge de Veltra'. En 2004 va guanyar el primer premi de contes Per l'Horta amb 'Voramar'. Els seus poemes formen part de les antologies col·lectives 'Verso a verso' (2004) i 'Elles: constel·lació poètica' (2022). Amb el seu poemari 'Llibre de l'ànima i de les coses salvatges' (2014) va crear un espectacle de dansa, poesia i música amb la ballarina Lorenza Di Calogero, que inspira un dels personatges del seu debut en el camp de la novel·la: 'Aurèlia oculta' (2023). En els darrers anys ha participat en diversos actes poètics al País Valencià, com ara Cultura als Barris, Vociferio, La Plaça del Llibre, Circuit Bucles, Russafa Escènica o Intramurs, entre altres.