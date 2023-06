Ha mort Jordi Porta, expresident d’Òmnium Cultural i de la Federació Llull

L’expresident d’Òmnium Cultural i de la Federació Llull, Jordi Porta i Ribalta, ha mort aquest dimecres, als 86 anys d'edat. Òmnium ha anunciat la seva mort: «colpits per la mort de Jordi Porta» i ha recordat que «va impulsar la modernització de l'entitat, el nou Òmnium Cultural, i també el full de ruta independentista».

Nascut a Barcelona el 1936, Porta es va llicenciar en Filosofia a la Universitat de Barcelona l'any 1967, i va ampliar els seus estudis a Nanterre i a la Sorbona de París. Va ser director de la Fundació Jaume Bofill entre 1973 i el 2000. Porta va guanyar les eleccions a Òmnium Cultural l'any 2002 i va substituir Josep Millas en el càrrec. Així doncs, va presidir l'entitat fins a l'any 2010 quan va ser rellevat per Muriel Casals. El juny del mateix any va ser elegit president del Centre UNESCO de Catalunya, fins al 2014, així com el president de la Fundació Gran Enciclopèdia Catalana des del 2011; així com síndic de greuges de la UAB.

El seu paper en el món de la cultura també està marcat per ser membre del consell editorial d'Edicions 62 i el diari Avui. És autor dels llibres Anys de referència (1997), amb el qual va guanyar el premi d’assaig de la Fundació Ramon Trias Fargas, El català, o ara o mai (2005) i les memòries He tingut molta sort amb la gent que he conegut (2019).