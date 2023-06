'666', la comèdia més irreverent de la companyia Yllana, al Teatre del Mar del 9 al 11 de juny

La companyia de teatre Yllana representa va actuar del 6 al 9 de juny del 2013 al Teatre del Mar, amb motiu dels seus vint anys. Ara, una dècada després, tornen amb '666' per celebrar també els trenta anys d'aquest singular teatre situat a la barriada palmesana del Molinar. Serà aquest cap de setmana, divendres 9 i dissabte 10, a les 20.00 hores; i diumenge 11, a les 18.00 hores.

Yllana va néixer en 1991 com a companyia de teatre d'humor gestual, inspirada per grups com Tricicle o Vol Ras; encara que en l'actualitat, ha diversificat la seva activitat, oferint diferents prestacions en el món de les arts escèniques i l'audiovisual. Entre les primeres produccions de Yllana destaca '666', l'any 1998, de manera que ells alhora celebren enguany els vint-i-cinc anys d'aquest espectacle amb una dosi més elevada d'humor negre, absurd i mordaç al seu habitual treball còmic visual per mostrar, sense paraules, el costat més fosc i sinistre de l'ésser humà.

aAmb la direcció a càrrec de David Ottone; Fidel Fernández, Juan Ramos, Raúl Cano, Juan Fran Dorado i Jony Elías s'alternen en la interpretació de quatre temibles convictes que arriben al corredor de la mort per ser executats. L'adaptació d'aquests convictes a la seva nova situació, la irritant convivència entre ells, les relacions amb els guardians i les desastroses execucions a les quals són sotmesos desencadenaran una sèrie d'escenes dantesques, incontrolables i absurdes, convertint el corredor de la mort en un improvisat infern.