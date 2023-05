Gran concert de la JazzBand Navàs-Súria i el Gran Conjunt de Major82 a la Fira d'Entitats de Pòrtol

L'Escola de Música reconeguda Major82 (Pòrtol), dirigida per Catalina Maria Moll Mas, ha duit a terme el seu esperat concert a la Fira d'Entitats de Pòrtol, que ha tengut lloc aquest diumenge, dia 21 de maig, a les 10 hores, a la plaça de Can Flor de Pòrtol, amb l’entrada gratuïta i oberta a tothom.

La Fira d'Entitats de Pòrtol és un esdeveniment anual organitzat per l’Agrupament Escolta i Guia Socarrel, que reuneix diverses organitzacions i associacions per celebrar la riquesa cultural i comunitària del poble. Enguany, Major82 ha tengut l'honor de participar-hi convidant la JazzBand Navàs-Súria a fer un concert juntament amb el Gran Conjunt de Major82.

La JazzBand de Navàs-Súria, formada per joves músics d’entre 12 i 18 anys de les escoles municipals d’aquests dos pobles de la Catalunya Central, ha interpretat una selecció de temes dins l’estil del jazz. A més, el Gran Conjunt de Major82, un grup integrat per joves estudiants de l'escola de Pòrtol, ha tocat un tema compost per ells mateixos “Antagonia” i un altre compost als Tallers d’Estiu de 2022.