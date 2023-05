El Teatre Principal de Palma estrena 'Place', una obra que posa Mallorca en el mapa internacional del circ

El Teatre Principal de Palma estrenarà aquest diumenge 21 de maig, a les 18 hores, Place, un muntatge de circ, producció del Circ Bover amb International Circus Centre for Artistic Research (ICCAR).

Place és una obra dirigida per Roberto Magro i Petr Forman que està interpretada per Marilen Ribot Estelrich, Kestas Matusevicius, Eleftheria Lito Sarrigiannidou, Alva julia Jansson Harju, Jakob Jacobsson, Natasha ChauhanMarc Florencio, Gaia Santuccio, Viola Baroncelli, Melina Hernandez i Alzbeta Ticha.

Aquest muntatge és la culminació d’un projecte internacional, iniciat quasi un any enrere, al qual diversos professionals del circ, des de directors fins a actors, han participat en un programa de formació, ICCAR, a residències que s’han anat succeint en diversos teatres i espais de Mallorca.

El programa de formació ICCAR ha comptat també amb trobades amb artistes mallorquins (Biel Jordà, Marta Barceló, Andrea Cruz) i de Catalunya (Marc Olivé, Juliette Beaume), han pogut descobrir 4 creacions emblemàtiques dels últims anys mitjançant projeccions en presència del seu creador/a: Le Vide (Fragan Gehlker), Homeland (Roberto Olivan), La cosa (Claudio Stellato), Opéra Baroque (Forman Brothers) així com A new old story i Tempo fragile (dues pel·lícules amb música original de Simon Thierrée).

Com a activitat relacionada amb projecte ICCAR, el dia 4 de maig de 2023 a Alcúdia, en el marc de Circaire 2023, Festival de Circ d’Alcúdia, es va realitzar el Circuit Inacabat, una experiència única: un dia sencer dedicat a 11 processos de creació de circ contemporani a través d’un recorregut per la ciutat al qual van assistir 33 professionals, de Mallorca, de diferents comunitats de l'estat espanyol i d’Europa (Bulgària, Croàcia, Lituània , Itàlia…). Al Circuit Inacabat s’hi van poder veure les peces de 5 dels 11 artistes que han seguit la formació ICCAR.

Tot això no hauria estat possible sense la col·laboració de 6 equipaments teatrals mallorquins, que des de l’inici han donat suport a ICCAR, i que han format part d’aquest projecte itinerant de formació, en el que cada un dels mòduls s’ha realitzat a diferents espais escènics, connectant així amb públic de diferents punts de l’illa. Els espais escènics i ajuntaments implicats han estat: Teatre Principal de Palma, Auditori d'Alcúdia / Ajuntament d’Alcúdia, Auditori de Peguera / Ajuntament Calvià, CINE Sineu, Teatre de Lloseta / Ajuntament Lloseta i Centre Cap Vermell / Ajuntament de Capdepera. Així mateix ICCAR 22-23 ha rebut el suport de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música i Circus Next.

L'edició pilot d'ICCAR 22-23 arriba al seu final amb Place, una creació dirigida pel director txec Petr Forman i per Roberto Magro, director artístic d'ICCAR. Reuneix en escena 10 dels 11 artistes d'ICCAR al voltant de la relació entre la poesia i el circ, a través d'una proposta escènica centrada en la relació entre els objectes, l'espai i el cos escènic.